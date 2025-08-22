  • Megjelenítés
Jó vagy rossz dealt kötött az EU? Itt a válasz
Podcast

Jó vagy rossz dealt kötött az EU? Itt a válasz

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról volt szó, amely egy 15 százalékos vámtetőt tartalmaz. Vendégünk Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt. A második blokkban azt jártuk körül, hogy miként tud alkalmazkodni a magyar agrárium a változó klimatikus viszonyokhoz. Erről Farkas Alexandrát, az Agrárszektor szerkesztőjét kérdeztük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kereskedelmi megállapodás – (01:37)
  • Agrárium és klíma – (20:20)
  • Tőkepiaci kitekintő – (34:13)

