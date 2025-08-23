Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ide önti a pénzét a sztárbefektető

A legendás befektető Michael Burry akkor vált világhírűvé, amikor előre megjósolva a közelgő összeomlást, 2008 előtt az amerikai ingatlanpiac ellen fogadott. Most viszont a nagy shortolás helyett egy "Big Long" mellett tette le a voksát a stratéga, és rég nem látott vehemenciával szórta a pénzt a tőzsdére. De vajon a tőle megszokott módon most is homlokegyenest szembe ment az általános piaci vélekedéssel a guru, vagy csatlakozott a mainstream befektetőkhöz?

Itt a "Big Long"

Michael Burry a Wall Streeten azzal vált ismertté, hogy még a 2008-as globális pénzügyi válság előtt az ingatlanfedezetű értékpapírok ellen fogadott - történetét a The Big Short című könyv dolgozta fel, amelyből Oscar-díjas film is készült. 2000-ben alapította meg saját hedge fundját, a Scion Capitalt, majd 2008-ban zárta be azt és vonult vissza egy időre. Alig 5 évvel később, 2013-ban tért vissza a Scion Asset Management megalapításával, és azóta is aktív. A guru időnként a címlapokra kerül a merész vagy ellentmondásos előrejelzéseiről, és pont ilyen meredek húzásokról árulkodik a legfrissebb 13-F jelentés is.

Nemrég vált ugyanis elérhetővé a 13F nevű dokumentum a Scion kapcsán, amit az intézményi befektetők negyedévente küldenek el a szabályozó hatóságok felé, ez a dokumentum tartalmazza a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket; a legfrissebb dokumentum a június 30-ig tartó három hónapos időszakot öleli fel.

Első ránézésre az a legizgalmasabb, hogy nagyot ugrott a hedge fund aktív részvénypiaci jelenléte a lezárt negyedév során, június végén ugyanis mintegy 578 millió dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a Scion,