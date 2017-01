Mi lesz a BB-vel? Villáminterjú az év eddigi legnagyobb banki igazolásával

A két hír nem sokkal egymás után jelent meg:Nincs. A döntésemet személyes karrier és magánéleti céljaim motiválták. Azt gondolom, hogy a bank szempontjából ez egy alkalmas pillanat a vezetőváltásra, mert a GE-ről való leválást már befejeztük, önálló működésünk erős, és stratégiánk stabil, de még nem kezdődött el a privatizációs folyamat.

A Budapest Bank tulajdonosa a magyar állam. Mind a kormánybiztos asszonnyal, mind az MFB új vezetőjével kiváló az együttműködésem, személyük nem játszott szerepet a távozásomban. Döntésemet kizárólag személyes karrier és magánéleti céljaim motiválták.Nem. A Budapest Bank eladásának módjáról még nem született döntés, továbbra is számos nyitott opció van.Erről most még nem mondhatok semmit, hamarosan az érintett cég tesz bejelentést. (Ez azóta meg is történt, a Raiffeisennél folytatja a bankvezére - a szerk. Tudomásom szerint nem.