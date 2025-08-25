  • Megjelenítés
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Podcast

Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy közel 40%-ot emelkedett idén a lengyel részvénypiac és a múlt pénteki, a bankszektor által vezérelt, közel 5%-os korrekció után megnéztük az esés okait és következményeit. Minderről Nagy Viktorral, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk. A második részben arról volt szó, hogy az elmúlt két hétben lezajlott Trump–Putyin és Trump–Zelenszkij találkozók után milyen fejlemények várhatók az orosz–ukrán háborúban. Vendégünk Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Lengyel piac - (01:35)
  • Makronaptár - (15:17)
  • Orosz–ukrán háború - (16:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility