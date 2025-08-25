Sokkok rázzák meg a világot, így lehet ütésállóbb Magyarország

Az előző írásomban amellett érveltem, hogy a külkereskedelmi kapcsolatok szerepe nem tört meg a 2009-es világgazdasági válságot követően és a jövőben is tovább nőhet a szerepük. Amíg a termékek kereskedelmében megfigyelhetők a deglobalizációs folyamatok, addig a szolgáltatások esetében egyáltalán nem. Úgy tűnik tehát, hogy a globális versenyben a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások fogják átvenni a vezető szerepet. A kérdés az, hogy mely országok erősek és hogyan teljesít Magyarország ezen a téren.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ipar vs. szolgáltatások

Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete óta folyamatosan a vámháború uralja a külkereskedelemmel és a globális értékláncokkal kapcsolatos közbeszédet, szakmai elemzések egész sora jelenik meg naponta a témában. Érdekesség azonban, hogy a vámok kapcsán mindig valamilyen termékek kerülnek megnevezésre: járművek, chipek, ruházati termékek stb. Ha az Egyesült Amerikai Államok (USA) külkereskedelmét nézzük, akkor valóban egy jelentős deficitet halmoznak fel évről évre. Viszont a szolgáltatások esetén ellentétes kép látható, sokkal több szolgáltatást értékesítenek az amerikaiak a külföldi szereplők számára, mint amennyit vásárolnak tőlük (erről részletesen itt írtam).

Ez egyben arra is rávilágít, hogy az USA manapság elsődlegesen a szolgáltatások előállításában rendelkezik versenyelőnnyel a globális piacon, szemben a feldolgozóipari termékekkel.

A gazdasági fejlődés szempontjából ez baj?