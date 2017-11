Négy év után kártalanítják a ciprusi betéteseket

Harris Georgiades, Ciprus pénzügyminisztere szerint az alap által kezelt vagyon értéke 25 millió euró lesz, amit ha szükséges, az állami kasszából fognak pótolni. Hozzátette, hogy ez nem fogja rögtön orvosolni a helyzetet, de jó kiindulási pont lehet a bajba jutott betétesek kisegítésére.Rengeteg ember vesztette el összesen több mint 100 000 euró értékű megtakarításait a Cyprus Popular Bankból, amikor az Európai Unió és az IMF 10 milliárd euró értékű pénzügyi segélyt nyújtott a ciprusi bankszektornak 2013-ban. A bankmentés feltétele volt ugyanis az önrész vállalása, amit a pénzintézet a saját betétesei vagyonából tudott csak előteremteni. Hasonlóan jártak a Bank of Cyprus ügyfelei, akiknek a megtakarításából tőkésítették fel a bankot a részvények konverziójával.A két pénzintézet az után került bajba, hogy 2012-ben az Európai Unió és IMF vezénylésével jelentős összegeket írtak le a görög államadóságból, aminek negatív hatásai Ciprust is elérték.A bajba került betéteseket kisegítő alapot a ciprusi parlament és a szigetország kabinetje által lefektetett iránymutatások alapján fogják irányítani. A hatóságok azt is fontolóra veszik, hogy állami vagyon is kerüljön az alapba - mondta az ország pénzügyminisztere.