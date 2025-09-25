Nem fogod elhinni: voltak és vannak jobb hitelek az Otthon Startnál

Az Otthon Start köré nőtt burokból kitekintve talán hihetetlennek tűnik, de négy éve még a 3%-hoz nagyon közeli kamattal vettek fel hosszú távon fixált piaci lakáshiteleket a magyarok, és alig három éve létezett az Otthon Startnál kedvezőbb, legfeljebb 2,5%-os kamatozású állami lakáshitelprogram is. A szlovének és horvátok ma is 3% körüli kamattal jutnak euróalapú lakáshitelekhez, de Magyarországon is fut több 3%-os, illetve 0%-os hitelprogram is a lakosság számára. Három dimenzióban mutatunk most be az Otthon Startnál is jobb hiteleket – a „jobb” alatt ezúttal kifejezetten az alacsonyabb kamatozást értve.

Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás a fiataloknak – hirdeti a kormány. A jogosultak körét tekintve valóban ez a legszélesebb kamattámogatási program, összegszerűsége alapján viszont a program - jelenlegi feltételek melletti - élettartama dönti majd el, tényleg a legnagyobb lesz-e. A piac mindenesetre szkeptikus a fenntarthatóságát illetően, amit a növekvő költségvetési kiadások várható összege is indokol. A közfelfogásban mintha elterjedt volna az is, hogy az Otthon Start a létező világok legjobb hitele, e hírnevét leginkább a 6,5% környékén árazott piaci lakáshitelekhez képest alacsony ügyfélkamatának köszönheti.

Ezt a tévhitet a program Előnyeinek kisebbítése nélkül három dimenzióban cáfoljuk meg az alábbiakban.

1. dimenzió: térbeni összehasonlítás

„Az első Orbán-kormány 2001-ben 2007. január 1-jei euró bevezetést tűzött ki célnak” – őrizte meg a Wikipédia, és ha az azóta regnáló kormányoknak sikerült volna teljesíteniük e célt, ma „saját jogon”, piaci alapon hitelezhetnének 3% körüli kamattal a magyar bankok, köszönhetően például az eurózóna alacsony banki forrásköltségnek, amit az Euribor alig 2%-os szintje jól mutat.