Éles viták borzolják az olajpiacot – Ennyivel drágulhat az üzemanyag
Éles viták borzolják az olajpiacot – Ennyivel drágulhat az üzemanyag

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a Mol és a horvát Janaf közti vita kiéleződéséről volt szó, amelynek középpontjában az áll, hogy tud-e a horvát cég elegendő olajat szállítani Százhalombattára. Vendégünk Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari szakértője volt. A második részben arról beszélgettünk, hogy a magyar szőlőkben a sárgaság fitoplazma nevű betegség réme fenyeget, ami annyira veszélyes, hogy neves borászok egységes, egyidejű és az ország egészét érintő permetezést látnak szükségesnek, ráadásul az Agrárminisztérium már cselekvési tervet is elfogadott. Erről Braunmüller Lajost, az Agrárszektor főszerkesztőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Mol–Janaf vita - (01:50)
  • Szőlőbetegség - (11:25)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

