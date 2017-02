Kész katasztrófa a Brexit a biztosítóknak

Hasonló témákról is szó lesz Biztosítás 2017 konferenciánkon, jelentkezzen most! ÁTTEKINTÉS

Fennáll a kockázata, hogy az iparág kifut az időből. A biztosítók Londonhoz hasonló, tehetségekkel és szabályozói rugalmassággal rendelkező helyeket keresnek maguknak. Ezeknek a helyeknek azonban nincs elég "szávszélességük", a helyi szabályozók nincsenek kellően felkészülve a kérelmek elbírálására.

A 60 milliárd font méretű londoni vállalati biztosítási piac nagy része útlevéllel (passporting rights) kapcsolódik az európai piacokhoz. Ez a jog eltűnik a Brexit után, ezért a biztosítóknak az EU más országaiban kell székhelyet keresniük, ha tovább akarnak működni a kontinensen. A Financial Times idézte Mark Weilt, a Marsh nemzetközi alkuszcég nagy-britanniai vezérigazgatóját, aki szerint:Mindez különösen az új termékportfóliók, kárrendezési szabályok kialakítása során okozhat rengeteg bonyodalmat a biztosítóknak.Bár számos európai felügyelet készül a rohamra, az ír jegybank például 25%-kal növelte biztosítási divíziójának létszámát, még így is nagy a kockázata, hogy nem tudják időben befogadni a Londonból érkező biztosítókat. Az óra a kilépésről szóló 50. cikkely aktiválásával kezd el ketyegni, ami a jövő hónapban várható, innentől legjobb esetben is csak 2 évük lesz a biztosítóknak a költözésre.A várakozások szerint a biztosítók esetében Dublin, Luxembourg, Málta és a holland nagyvárosok lesznek népszerűek. A bankoknál Dublint, Frankfurtot és Párizst szokták emlegetni.