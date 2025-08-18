Ukrán béke ide vagy oda, keleten kár növekedési mankót keresni

Miközben az elemzők egy jelentős része arra számít, hogy egy ukrajnai béke vagy tűzszünet hírére a piacok azonnali megkönnyebbüléssel reagálnának – az energiaárak mérséklődésével, a háború hatásainak jobban kitett devizák erősödésével és a növekedési kilátások javulásával –, a józanabb hangok és a játékelméleti elemzések inkább az óvatosság felé mutatnak. A befektetők emlékezetében élénken él a korábbi csalódás a minszki megállapodás után, ezért ma már kevésbé hisznek Oroszországban, így egy tartós békeosztalékban. A stratégiai modellek logikája szerint a piac inkább a kockázatok minimalizálására játszhat, semmint arra, hogy újra keblére ölelje Vlagyimir Putyint.

A magyar közéleti kommunikációban, de a világpiacokon mostanra visszatérő toposz, hogy egy ukrajnai béke vagy legalább tűzszünet azonnali megkönnyebbülést hozna, főként az energiapiacokon. A várakozás egyszerű: ha nem dörögnek a fegyverek, olcsóbb lesz az olaj és a gáz, enyhül az inflációs nyomás, és fellélegezhetnek a háztartások, a vállalatok meg a központi bankok.

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti alaszkai találkozó előtt az elemzők ismét optimista jóslatokat soroltak fel. Eszerint egy ukrajnai békemegállapodás rövid távon elsősorban az energiaköltségek és a bizonytalanság mérséklését hozná: a gázárak csökkenése erősítené az eurót a dollárral szemben, a Macquarie Group szerint mérséklődne a háború terjedésének kockázata, és az euróövezeti növekedés kilátásai is biztonságosabbá válnának.

A JPMorgan úgy véli, hogy a kelet-közép-európai devizák – a forint, a cseh korona és a zloty – 1,5–2,5 százalékkal is felértékelődhetnek, teljes tűzszünet esetén akár 4 százalékot is ugorva, a lengyel zloty pedig különösen erős reakciót adhat legutóbbi alulteljesítése után.

A JPM 25 bázispontos hozamcsökkenést vár a régióban, amelyben a forintpiac lehet az egyik legnagyobb nyertes, míg szerintük Ukrajna államkötvényei 5–12 ponttal erősödnének már egy részleges, de hiteles tűzszüneti ajánlatra is.

A Macquarie szerint a háborús kockázatok csökkenése tőkekiáramlást indíthat a menedékdevizákból – például a svájci frankból és a japán jenből –, miközben a védelmi részvények árszintje várhatóan magas marad, mert az EU és a NATO a konfliktus tapasztalatai alapján tovább erősíti stratégiai autonómiáját. A JPMorgan elemzői hozzáteszik, hogy az ukrán vállalatok – például a DTEK, a Kernel vagy a Naftogaz – is profitálnának, így összességében egy béke nyereséget jelentene az EMEA devizáknak és enyhítené az eurózóna növekedési kockázatait, noha a politikai feltételek továbbra is kétségesek.

De a józanabb elemzések szerint ez a hatás ma már mérsékelt lenne.

A piaci szereplők ugyanis nem hisznek abban, hogy a béke stabilan fenntartható, és főleg nem abban, hogy Oroszországot ismét kiszámítható partnerként tartaná számon bárki is.

A bizalomhiány nem légből kapott: a 2014-es minszki megállapodás után sok nyugati vállalat tért vissza Oroszországba, újraindultak a közös projektek, de az akkori békeosztalék gyorsan elolvadt, amikor a konfliktus 2022-ben újra fellángolt. Ez a tapasztalat most kódolva van a befektetői döntésekben: az üzleti kockázati modellekben Oroszország már végleg „megbízhatatlan” szereplőként szerepel. Ezért valószínűtlen, hogy akár egy aláírt békemegállapodás után is tömegesen visszatérnének a nyugati cégek, és az energiaszektorban is nehéz elképzelni a korábbihoz hasonló integrációt.

A játékelmélet a hurráoptimizmus ellen szól

Amíg egy-egy közgazdasági elemzés elbírja, hogy a haszontöbblet alapján modellezzék egy várható/valószínű esemény hatásait, addig a játékelmélet klasszikus modelljei sokkal inkább arra utalnak, hogy a nap végén nem a makrologika érvényesül, hanem a gazdasági élet kisebb és nagyobb szereplőinek döntéshozatala.

Részben ezért a leírható játszmák, az azokat magyarázó feltételezett üzleti lépések mechanizmusai inkább az óvatosság irányába mutatnak, főként akkor, amikor olyan más hatalmas bizonytalansági tényezők is a horizonton vannak, mint Trump vámháborúja.

A Neumann-féle minimax-stratégia például azt mondja: ha az ellenfél mozgásterét kiszámíthatatlannak tartjuk, a legjobb válasz a legrosszabb eshetőség minimalizálása. Az európai energiaimportőr országok és a nagyvállalatok ezt teszik: nem arra játszanak, hogy a legjobb forgatókönyv valóra váljon, hanem arra, hogy a legrosszabb – az újbóli orosz exportleállások – esetén is elviselhető legyen a veszteség. Így épülnek most ki alternatív beszerzési láncok, LNG-terminálok és zöldenergia-projektek: nem az olcsóság miatt, hanem mert ez a minimax-optimum.

A Jean-Michel Lasry és Pierre-Louis Lions által leírt középmező-játék (mean field game) megközelítés – amely sokszereplős dinamikákat modellez –, még inkább arra utal, hogy a racionális lépés nem a visszaesés az oroszenergia-függőségbe néhány olcsóbb gázfröccsért cserébe. Ha minden egyes szereplő – legyen az egy német iparvállalat vagy egy olasz bank, amelyek vagyonát korábban Moszkva már zárolta – külön-külön is úgy gondolkodik, hogy nem bízhat Oroszországban, akkor a kollektív eredmény egy olyan egyensúly, amelyben senki sem tér vissza, vagy csak nagyon kevesen vállalják ezt a kockázatot az olcsóbb import jelentette versenyelőnyben bízva.

A bizalomhiány önbeteljesítő jóslattá válik: a sok kicsi, egyéni óvatosság makroszinten tartós leválást eredményez.

Középmező-játék stratégiai magyarázatok Szereplő döntése Rövid távú egyéni haszon Hosszú távú kollektív kockázat Bízik Oroszországban – újra üzletelnek Olcsóbb energia, alacsonyabb költségek Magas kockázat, hogy új válság lesz, akkor nagyobb veszteséggel Nem bízik Oroszországban Biztonságosabb, stabilabb ellátás más forrásokból Stabil egyensúly, fenntartható alternatívák érvényesülnek Vegyes stratégia – opportunizmus Rövidebb távon nyerhet vele a szereplő, ha épp olcsó az energia Bizalomhiány miatt viszont az orosz fél számára sem előnyös a helyzet, így a rendszer összeomlik. Forrás: Portfolio, a legvalószínűbbnek gondolt kimenetekkel.

A helyzet hasonlítható a Stag Hunt, azaz a szarvasvadászat-koordinációs játékhoz is. Ebben a játékban két vadász (a Nyugat és Oroszország) vagy együttműködik, és így elejthetik a nagyvadat, vagy külön utakon mozognak, és csak nyulat fognak. A nagyvad, a békeosztalék csak akkor érhető el, ha mindenki hisz benne, hogy a másik is kitart. Ha azonban az egyik fél – jelen esetben Oroszország – bármikor megszegheti az ígéreteit, a másik fél racionálisan a kisebb, de biztosabb nyulat választja: az alternatív, költségesebb energiaforrásokat, de biztonságosabb piacokat. Ez a kockázatkerülés itt nem irracionális, hanem játékelméletileg indokolt.

Mondhat bármit az állam, a végén a tenger győz?

Végül a signaling games, azaz a jelzéselméleti játékok is sokat mondhatnak a legvalószínűbb piaci stratégiákról. Egy kártyajátékban, például pókerben, ez akkor jelenik meg, amikor valaki nagy tétet emel: nem tudjuk, hogy valóban erős lapja van-e, vagy csak blöfföl. A lényeg, hogy a tét nagysága jelzésként működik, és a többieknek el kell dönteniük, mennyire hiteles ez az üzenet. A többi játékos ilyenkor a tétet megrakó korábbi viselkedéséből, személyiségjegyeiből indul ki, amikor a saját stratégiáját és válaszjelzését megválasztja, valamint mérlegeli, hogy mennyit veszíthet vagy nyerhet, ha megadja az emelést.

Jelen helyzetünkben egy tűzszüneti megállapodás önmagában jelzés: Moszkva azt üzeni, hogy kész a normalizálásra. Csakhogy a jelzés értéke gyenge, mert nincs mögötte költséges, nehezen visszafordítható elköteleződés a másik oldalról, valamint a másik játékos már többször megszegte ígéreteit.

Moszkva semmilyen befektetési ígéretet, vagy hiteles vállalást nem tehet, ami túlmutat azon, hogy egy általa beterjesztett, gyakorlatilag ukrán kapitulációval felérő béketervvel csak ő nyerne, míg a Nyugat és Ukrajna veszítene, a rendszer tehát instabil és magától összeomlik.

A piac pontosan ezt szűri le: egy könnyen megszeghető jel nem elég ahhoz, hogy újraépüljön a bizalom. A valóban hiteles jelzések drágák és fájdalmasak – például ha Oroszország ténylegesen kivonulna bizonyos területekről, vagy harmadik fél felügyelete alatt biztosítaná az energiatranzitot. Ilyesmi azonban most nem látszik a horizonton, mivel jelenleg úgy tűnik, hogy a Kreml szent meggyőződése, hogy a fronton is megnyerné a háborút.

Végül érdemes úgyis megvizsgálni a helyzetet, hogy nem a politikai akarat alacsonyabb szintű magától értetődő leképeződését vesszük alapesetnek. A közgazdasági szakirodalom ezt a helyzetet a többszintű, úgynevezett hierarchikus játékmodellekkel írja le. Ezekben a keretben a felső szinten a kormányok és a szabályozók hozzák meg a politikai döntéseket, de az alsóbb szinteken a bankok, vállalatok és háztartások mind saját stratégiát alakítanak ki.

A modell a Stackelberg-játékok általánosításaként fogható fel: van egy vezető, aki meghatározza a kereteket, és vannak követők, akik ehhez igazítják a lépéseiket. A probléma az, hogy ha a vezető szint – mondjuk az EU – lazítani akarna a szankciókon vagy békét kötne Oroszországgal, az alsóbb szintek szereplői ettől még nem fognak bízni az orosz piacban.

Példaként mondjuk a bankok már beárazták az orosz kitettséget mint tartós kockázatot, miután elevenen élnek bennük a néhány évvel ezelőtti saját veszteségeik, amikor a háború kitörése után a nyugati vagyonokat zároltak; a vállalatok nem akarnak újabb csapdába sétálni; a háztartások pedig óvatosak a pénzükkel.

Így a felső szint engedékenysége sem tudja visszafordítani az alsóbb szintek kockázatkerülő stratégiáit, és a rendszer egészében a régi status quo nem állhat helyre. Főként, ha a bankok, mint a vállalati működés kihagyhatatlan szereplői a hitelezéskor súlyos kockázatnak veszik az orosz kapcsolatokat.

Miért nem hisznek a józan észnek a prognózisok?

Az eredmény egy sajátos paradoxon. Miközben a közgazdasági modellek szerint egy béke rövid távon valóban enyhíthetné az energiapiac feszültségét és csökkenthetné az inflációt, a játékelmélet azt mutatja, hogy a piaci szereplők szkepszise válna racionalitássá. A minimax, a mean field és a Stag Hunt logikája mind ugyanarra az eredményre vezet: amíg nincs hiteles, költséges és visszafordíthatatlan jelzés Oroszország részéről, addig a tűzszünet legfeljebb pillanatnyi árkorrekciót hoz, de nem változtatja meg az alapvető kockázati képet.

Azt, hogy a játékelméleti vizsgálatok egészen jól előre jelezhetik a jövőt – akár jobban is mint a retrospektív adatokból kiinduló gazdasági előrejelzések – a már említett mostani hatalmas bizonytalanságot okozó vámháborús helyzet is igazolja. Míg a legtöbb a prognózis már rövid távon is hatalmas gazdasági visszaesést várt a vámoktól, a világgazdaság ellenállóbbnak bizonyult.

Részben azért is, mert a bizonytalan időket készletezéssel próbálták túlélni a piaci szereplők, ahelyett hogy azonnal egy új, drágább importra épülő világrendre rendezkedtek volna be. Más értékesítők pedig inkább szétterítették a többletköltségeiket a nem vámterhes termékeiken is, hogy a fogyasztókat ne ijesszék el azonnali áremelésekkel. De lényegében kockázatcsökkentő stratégiákat választottak.

Mire élesedtek az új Trump-féle terhek, addigra már kedvezőbb kereskedelmi alkuk kezdtek körvonalazódni, ami segítette az ellátási láncaik újragondolását – legalábbis erre jutott a Barclay's friss elemzése, amely azt próbálta megmagyarázni, hogy a vámoktól miért nem gyorsult az amerikai infláció az első hónapokban.

Nem várható, hogy ugyanazon az idősíkon ugyanazok a szereplők más taktikához folyamodnának, mégha az orosz–ukrán béke egy kedvező optimummal is kecsegtet, ha a kockázatok túl magasak a jelenlegi állapotokhoz képest.

A játékelmélet nagy problémája a makrogazdasági modellek előrejelző képességével, hogy ezeket a piaci reakciókat lehetetlen számszerűsítve előrejelezni, inkább a döntéshozatali mechanizmusok leírását és valószínűségeket tárnak fel a kutatók előtt.

Most pedig az a leglogikusabbnak tűnő jövőkép, és az tűnik a valószínűbbnek, hogy a befektetők ma már nem a békeosztalékra játszanak, hanem a „status quo-optimalizálásra”: hogyan lehet a lehető legkisebb kitettséggel, a legkevesebb sérüléssel átvészelni egy olyan világot, ahol Oroszország kiszámíthatatlan tényező marad. És ha valamit tanulhatunk a játékelméletből, az az, hogy ez a fajta óvatosság nem gyávaság – hanem a legjobb stratégia, ha az ember nem bízik az ellenfélben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images