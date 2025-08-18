  • Megjelenítés
Ukrán béke ide vagy oda, keleten kár növekedési mankót keresni
Gazdaság

Ukrán béke ide vagy oda, keleten kár növekedési mankót keresni

Miközben az elemzők egy jelentős része arra számít, hogy egy ukrajnai béke vagy tűzszünet hírére a piacok azonnali megkönnyebbüléssel reagálnának – az energiaárak mérséklődésével, a háború hatásainak jobban kitett devizák erősödésével és a növekedési kilátások javulásával –, a józanabb hangok és a játékelméleti elemzések inkább az óvatosság felé mutatnak. A befektetők emlékezetében élénken él a korábbi csalódás a minszki megállapodás után, ezért ma már kevésbé hisznek Oroszországban, így egy tartós békeosztalékban. A stratégiai modellek logikája szerint a piac inkább a kockázatok minimalizálására játszhat, semmint arra, hogy újra keblére ölelje Vlagyimir Putyint.

A magyar közéleti kommunikációban, de a világpiacokon mostanra visszatérő toposz, hogy egy ukrajnai béke vagy legalább tűzszünet azonnali megkönnyebbülést hozna, főként az energiapiacokon. A várakozás egyszerű: ha nem dörögnek a fegyverek, olcsóbb lesz az olaj és a gáz, enyhül az inflációs nyomás, és fellélegezhetnek a háztartások, a vállalatok meg a központi bankok.

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti alaszkai találkozó előtt az elemzők ismét optimista jóslatokat soroltak fel. Eszerint egy ukrajnai békemegállapodás rövid távon elsősorban az energiaköltségek és a bizonytalanság mérséklését hozná: a gázárak csökkenése erősítené az eurót a dollárral szemben, a Macquarie Group szerint mérséklődne a háború terjedésének kockázata, és az euróövezeti növekedés kilátásai is biztonságosabbá válnának.

A JPMorgan úgy véli, hogy a kelet-közép-európai devizák – a forint, a cseh korona és a zloty – 1,5–2,5 százalékkal is felértékelődhetnek, teljes tűzszünet esetén akár 4 százalékot is ugorva, a lengyel zloty pedig különösen erős reakciót adhat legutóbbi alulteljesítése után.

A JPM 25 bázispontos hozamcsökkenést vár a régióban, amelyben a forintpiac lehet az egyik legnagyobb nyertes, míg szerintük Ukrajna államkötvényei 5–12 ponttal erősödnének már egy részleges, de hiteles tűzszüneti ajánlatra is. 

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

A Macquarie szerint a háborús kockázatok csökkenése tőkekiáramlást indíthat a menedékdevizákból – például a svájci frankból és a japán jenből –, miközben a védelmi részvények árszintje várhatóan magas marad, mert az EU és a NATO a konfliktus tapasztalatai alapján tovább erősíti stratégiai autonómiáját. A JPMorgan elemzői hozzáteszik, hogy az ukrán vállalatok – például a DTEK, a Kernel vagy a Naftogaz – is profitálnának, így összességében egy béke nyereséget jelentene az EMEA devizáknak és enyhítené az eurózóna növekedési kockázatait, noha a politikai feltételek továbbra is kétségesek.

De a józanabb elemzések szerint ez a hatás ma már mérsékelt lenne.

A piaci szereplők ugyanis nem hisznek abban, hogy a béke stabilan fenntartható, és főleg nem abban, hogy Oroszországot ismét kiszámítható partnerként tartaná számon bárki is.

A bizalomhiány nem légből kapott: a 2014-es minszki megállapodás után sok nyugati vállalat tért vissza Oroszországba, újraindultak a közös projektek, de az akkori békeosztalék gyorsan elolvadt, amikor a konfliktus 2022-ben újra fellángolt. Ez a tapasztalat most kódolva van a befektetői döntésekben: az üzleti kockázati modellekben Oroszország már végleg „megbízhatatlan” szereplőként szerepel. Ezért valószínűtlen, hogy akár egy aláírt békemegállapodás után is tömegesen visszatérnének a nyugati cégek, és az energiaszektorban is nehéz elképzelni a korábbihoz hasonló integrációt.

A játékelmélet a hurráoptimizmus ellen szól

Amíg egy-egy közgazdasági elemzés elbírja, hogy a haszontöbblet alapján modellezzék egy várható/valószínű esemény hatásait, addig a játékelmélet klasszikus modelljei sokkal inkább arra utalnak, hogy a nap végén nem a makrologika érvényesül, hanem a gazdasági élet kisebb és nagyobb szereplőinek döntéshozatala. 

Részben ezért a leírható játszmák, az azokat magyarázó feltételezett üzleti lépések mechanizmusai inkább az óvatosság irányába mutatnak, főként akkor, amikor olyan más hatalmas bizonytalansági tényezők is a horizonton vannak, mint Trump vámháborúja.

A Neumann-féle minimax-stratégia például azt mondja: ha az ellenfél mozgásterét kiszámíthatatlannak tartjuk, a legjobb válasz a legrosszabb eshetőség minimalizálása. Az európai energiaimportőr országok és a nagyvállalatok ezt teszik: nem arra játszanak, hogy a legjobb forgatókönyv valóra váljon, hanem arra, hogy a legrosszabb – az újbóli orosz exportleállások – esetén is elviselhető legyen a veszteség. Így épülnek most ki alternatív beszerzési láncok, LNG-terminálok és zöldenergia-projektek: nem az olcsóság miatt, hanem mert ez a minimax-optimum.

A Jean-Michel Lasry és Pierre-Louis Lions által leírt középmező-játék (mean field game) megközelítés – amely sokszereplős dinamikákat modellez –, még inkább arra utal, hogy a racionális lépés nem a visszaesés az oroszenergia-függőségbe néhány olcsóbb gázfröccsért cserébe. Ha minden egyes szereplő – legyen az egy német iparvállalat vagy egy olasz bank, amelyek vagyonát korábban Moszkva már zárolta – külön-külön is úgy gondolkodik, hogy nem bízhat Oroszországban, akkor a kollektív eredmény egy olyan egyensúly, amelyben senki sem tér vissza, vagy csak nagyon kevesen vállalják ezt a kockázatot az olcsóbb import jelentette versenyelőnyben bízva.

A bizalomhiány önbeteljesítő jóslattá válik: a sok kicsi, egyéni óvatosság makroszinten tartós leválást eredményez.

Középmező-játék stratégiai magyarázatok
Szereplő döntése Rövid távú egyéni haszon Hosszú távú kollektív kockázat
Bízik Oroszországban – újra üzletelnek Olcsóbb energia, alacsonyabb költségek Magas kockázat, hogy új válság lesz, akkor nagyobb veszteséggel
Nem bízik Oroszországban Biztonságosabb, stabilabb ellátás más forrásokból Stabil egyensúly, fenntartható alternatívák érvényesülnek
Vegyes stratégia – opportunizmus Rövidebb távon nyerhet vele a szereplő, ha épp olcsó az energia Bizalomhiány miatt viszont az orosz fél számára sem előnyös a helyzet, így a rendszer összeomlik.
Forrás: Portfolio, a legvalószínűbbnek gondolt kimenetekkel.

A helyzet hasonlítható a Stag Hunt, azaz a szarvasvadászat-koordinációs játékhoz is. Ebben a játékban két vadász (a Nyugat és Oroszország) vagy együttműködik, és így elejthetik a nagyvadat, vagy külön utakon mozognak, és csak nyulat fognak. A nagyvad, a békeosztalék csak akkor érhető el, ha mindenki hisz benne, hogy a másik is kitart. Ha azonban az egyik fél – jelen esetben Oroszország – bármikor megszegheti az ígéreteit, a másik fél racionálisan a kisebb, de biztosabb nyulat választja: az alternatív, költségesebb energiaforrásokat, de biztonságosabb piacokat. Ez a kockázatkerülés itt nem irracionális, hanem játékelméletileg indokolt.

Mondhat bármit az állam, a végén a tenger győz?

Végül a signaling games, azaz a jelzéselméleti játékok is sokat mondhatnak a legvalószínűbb piaci stratégiákról. Egy kártyajátékban, például pókerben, ez akkor jelenik meg, amikor valaki nagy tétet emel: nem tudjuk, hogy valóban erős lapja van-e, vagy csak blöfföl. A lényeg, hogy a tét nagysága jelzésként működik, és a többieknek el kell dönteniük, mennyire hiteles ez az üzenet. A többi játékos ilyenkor a tétet megrakó korábbi viselkedéséből, személyiségjegyeiből indul ki, amikor a saját stratégiáját és válaszjelzését megválasztja, valamint mérlegeli, hogy mennyit veszíthet vagy nyerhet, ha megadja az emelést.

Jelen helyzetünkben egy tűzszüneti megállapodás önmagában jelzés: Moszkva azt üzeni, hogy kész a normalizálásra. Csakhogy a jelzés értéke gyenge, mert nincs mögötte költséges, nehezen visszafordítható elköteleződés a másik oldalról, valamint a másik játékos már többször megszegte ígéreteit.

Moszkva semmilyen befektetési ígéretet, vagy hiteles vállalást nem tehet, ami túlmutat azon, hogy egy általa beterjesztett, gyakorlatilag ukrán kapitulációval felérő béketervvel csak ő nyerne, míg a Nyugat és Ukrajna veszítene, a rendszer tehát instabil és magától összeomlik.

A piac pontosan ezt szűri le: egy könnyen megszeghető jel nem elég ahhoz, hogy újraépüljön a bizalom. A valóban hiteles jelzések drágák és fájdalmasak – például ha Oroszország ténylegesen kivonulna bizonyos területekről, vagy harmadik fél felügyelete alatt biztosítaná az energiatranzitot. Ilyesmi azonban most nem látszik a horizonton, mivel jelenleg úgy tűnik, hogy a Kreml szent meggyőződése, hogy a fronton is megnyerné a háborút.

Végül érdemes úgyis megvizsgálni a helyzetet, hogy nem a politikai akarat alacsonyabb szintű magától értetődő leképeződését vesszük alapesetnek. A közgazdasági szakirodalom ezt a helyzetet a többszintű, úgynevezett hierarchikus játékmodellekkel írja le. Ezekben a keretben a felső szinten a kormányok és a szabályozók hozzák meg a politikai döntéseket, de az alsóbb szinteken a bankok, vállalatok és háztartások mind saját stratégiát alakítanak ki.

A modell a Stackelberg-játékok általánosításaként fogható fel: van egy vezető, aki meghatározza a kereteket, és vannak követők, akik ehhez igazítják a lépéseiket. A probléma az, hogy ha a vezető szint – mondjuk az EU – lazítani akarna a szankciókon vagy békét kötne Oroszországgal, az alsóbb szintek szereplői ettől még nem fognak bízni az orosz piacban.

Példaként mondjuk a bankok már beárazták az orosz kitettséget mint tartós kockázatot, miután elevenen élnek bennük a néhány évvel ezelőtti saját veszteségeik, amikor a háború kitörése után a nyugati vagyonokat zároltak; a vállalatok nem akarnak újabb csapdába sétálni; a háztartások pedig óvatosak a pénzükkel.

Így a felső szint engedékenysége sem tudja visszafordítani az alsóbb szintek kockázatkerülő stratégiáit, és a rendszer egészében a régi status quo nem állhat helyre. Főként, ha a bankok, mint a vállalati működés kihagyhatatlan szereplői a hitelezéskor súlyos kockázatnak veszik az orosz kapcsolatokat.

Miért nem hisznek a józan észnek a prognózisok?

Az eredmény egy sajátos paradoxon. Miközben a közgazdasági modellek szerint egy béke rövid távon valóban enyhíthetné az energiapiac feszültségét és csökkenthetné az inflációt, a játékelmélet azt mutatja, hogy a piaci szereplők szkepszise válna racionalitássá. A minimax, a mean field és a Stag Hunt logikája mind ugyanarra az eredményre vezet: amíg nincs hiteles, költséges és visszafordíthatatlan jelzés Oroszország részéről, addig a tűzszünet legfeljebb pillanatnyi árkorrekciót hoz, de nem változtatja meg az alapvető kockázati képet.

Azt, hogy a játékelméleti vizsgálatok egészen jól előre jelezhetik a jövőt – akár jobban is mint a retrospektív adatokból kiinduló gazdasági előrejelzések – a már említett mostani hatalmas bizonytalanságot okozó vámháborús helyzet is igazolja. Míg a legtöbb a prognózis már rövid távon is hatalmas gazdasági visszaesést várt a vámoktól, a világgazdaság ellenállóbbnak bizonyult.

Részben azért is, mert a bizonytalan időket készletezéssel próbálták túlélni a piaci szereplők, ahelyett hogy azonnal egy új, drágább importra épülő világrendre rendezkedtek volna be. Más értékesítők pedig inkább szétterítették a többletköltségeiket a nem vámterhes termékeiken is, hogy a fogyasztókat ne ijesszék el azonnali áremelésekkel. De lényegében kockázatcsökkentő stratégiákat választottak.

Mire élesedtek az új Trump-féle terhek, addigra már kedvezőbb kereskedelmi alkuk kezdtek körvonalazódni, ami segítette az ellátási láncaik újragondolását – legalábbis erre jutott a Barclay's friss elemzése, amely azt próbálta megmagyarázni, hogy a vámoktól miért nem gyorsult az amerikai infláció az első hónapokban.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig nyeltek a gazdasági szereplők, most robbannak be az árak

Nem várható, hogy ugyanazon az idősíkon ugyanazok a szereplők más taktikához folyamodnának, mégha az orosz–ukrán béke egy kedvező optimummal is kecsegtet, ha a kockázatok túl magasak a jelenlegi állapotokhoz képest.

A játékelmélet nagy problémája a makrogazdasági modellek előrejelző képességével, hogy ezeket a piaci reakciókat lehetetlen számszerűsítve előrejelezni, inkább a döntéshozatali mechanizmusok leírását és valószínűségeket tárnak fel a kutatók előtt.

Most pedig az a leglogikusabbnak tűnő jövőkép, és az tűnik a valószínűbbnek, hogy a befektetők ma már nem a békeosztalékra játszanak, hanem a „status quo-optimalizálásra”: hogyan lehet a lehető legkisebb kitettséggel, a legkevesebb sérüléssel átvészelni egy olyan világot, ahol Oroszország kiszámíthatatlan tényező marad. És ha valamit tanulhatunk a játékelméletből, az az, hogy ez a fajta óvatosság nem gyávaság – hanem a legjobb stratégia, ha az ember nem bízik az ellenfélben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
balaton víz vízpart tó magyar tenger nyaralás kacsa
Gazdaság
Szennyvíz juthatott a Balatonba a déli partnál
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility