Igazi kihívás előtt a forint: most dőlhet el a magyar deviza sorsa
Igazi kihívás előtt a forint: most dőlhet el a magyar deviza sorsa

Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a forint helyzetéről volt szó: bár múlt héten hozta egész éves formáját, és erősödött a magyar deviza, a békéről érkező rossz hírek lehetséges fordulópontot helyeznek kilátásba. A témában Beke Károly, a Portfolio makroelemzője volt a vendégünk. A műsor második részében a hazai lakossági megtakarítási piac friss, második negyedéves adatait vizsgáltuk, amelyből még tisztább képet kaphatunk az év elején állampapírokban megképződött hozamok további sorsáról, és arról, történt-e trónfosztás, sikerült-e a befektetési alapkezelőknek megelőznie a az állampapírokat a magyar háztartások portfóliójában. A témában Palkó István, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Forint – (01:33)
  • Makronaptár – (09:15)
  • Megtakarítások – (11:11)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

