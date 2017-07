Korszakalkotó ötlettel állt elő Európa egyik legnagyobb biztosítója

Már idén év végéig teljesen elvonatkoztatna a tradicionális indexet követő befektetésektől Európa egyik legnagyobb biztosítója, hogy a 130 milliárd dollárnyi vagyont etikus befektetések felé terelje. Nem a Swiss RE az egyetlen a biztosítók piacán, amely ilyen lépésre készül, tavaly az Axa, idén pedig az Aviva és a Scor is bejelentette, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az etikus befektetésekre a portfólión belül.A svájci biztosító tájékoztatása szerint ők az elsők a biztosítók között, akik a teljes befektetési portfóliót etikai alapon fektetik be. Az MSCI etikus indexében például a súlyokat nemcsak a piaci kapitalizáció határozza meg, hanem az is, hogy milyen a vállalatok etikai alapú teljesítménye.Mindezt persze nem egyik napról a másikra döntötték el a biztosítónál, a lépést több hónapnyi számolgatás előzte meg, és arra jutottak, hogy az etikai alapon működő cégeket követő indexek teljesítménye csak nagyon kevéssel marad el a hagyományosabb indexekétől, így úgy látták, megéri a stratégiai váltás, és, ahogy ők fogalmaztak, nemcsak pénzügyileg, hanem morális okokból is.