Hatalmas pénztengert zúdított a piacra Soros György

Az elmúlt hetekben számos izgalmas fejlemény borzolta a kedélyeket a világ tőzsdéin, elég a vártnál sokkal rosszabban alakuló amerikai munkaerőpiaci adatokra és azok kamatpályára gyakorolt potenciális hatására gondolni, de ott van még az összességében erősen sikerült negyedéves gyorsjelentési szezon is, illetve az amerikai vámokkal kapcsolatos bejelentések is rángatják a piacot – ebben a bizonytalan miliőben jelentősen felértékelődik a már évtizedek óta a szakmában lévő, számos kisebb-nagyobb válságot és eufóriát átélt befektetési legendák iránymutatása. Ennek apropóján most megnézzük, hogy hogyan navigált ebben a nagy bizonytalanságban a Soros György által alapított Soros Management Fund. Csak hogy egy poént lelőjünk előre: olyat tett az alap, amire 10 éve nem volt már példa.

Vannak már évtizedek óta a pályán lévő, több gazdasági válságot és kilátástalanak tűnő helyzetet megélt veterán befektetési guruk, akik szavait és tőzsdei lépéseit nagyon közelről figyelik a piacok – lehet itt gondolni többek között az Omahai Orákulumként elhíresült, a hosszú távú befektetési filozófia legmeghatározóbb alakjának számító Warren Buffettre, vagy a világ legnagyobb hedge fundját alapító, és még most is aktívan befektető Ray Dalióra, vagy akár Soros György filantrópra.

Márpedig az elmúlt napokban fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ezek az imént említett guruk, intézményi befektetőként ugyanis negyedévente kötelesek elküldeni az úgynevezett 13F-dokumentumot az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC), ez a dokumentum pedig a legutolsó negyedév végére, jelen esetben a június 30-ára vonatkozó befektetéseket tartalmazza. Warren Buffett és Ray Dalio után megnézzük, hogy

hogyan látja most a részvénypiacot Soros György.