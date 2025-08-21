Hatalmas pénztengert zúdított a piacra Soros György

Vannak már évtizedek óta a pályán lévő, több gazdasági válságot és kilátástalanak tűnő helyzetet megélt veterán befektetési guruk, akik szavait és tőzsdei lépéseit nagyon közelről figyelik a piacok – lehet itt gondolni többek között az Omahai Orákulumként elhíresült, a hosszú távú befektetési filozófia legmeghatározóbb alakjának számító Warren Buffettre, vagy a világ legnagyobb hedge fundját alapító, és még most is aktívan befektető Ray Dalióra, vagy akár Soros György filantrópra.
Márpedig az elmúlt napokban fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ezek az imént említett guruk, intézményi befektetőként ugyanis negyedévente kötelesek elküldeni az úgynevezett 13F-dokumentumot az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC), ez a dokumentum pedig a legutolsó negyedév végére, jelen esetben a június 30-ára vonatkozó befektetéseket tartalmazza. Warren Buffett és Ray Dalio után megnézzük, hogy
hogyan látja most a részvénypiacot Soros György.
