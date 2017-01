A nap ábrája: messze nem a magyarok a legnagyobb adósrabszolgák

Vannak országok, amelyekben csökkent a háztartások adóssága az elmúlt tíz évben a GDP-hez képest, ilyen az USA, Dánia, Hollandia és Nagy-Britannia, illetve Magyarország is. Ezekben az országokban jellemzően gátat vetett a szabályozás a háztartások további (túlzott) eladósodásának.Más országokra viszont mintha nem hatott volna a válság ilyen szempontból: Kanada, Svájc, Ausztrália, Svédország, Norvégia és Dél-Korea háztartásainak GDP-arányos eladósodása szinte töretlenül emelkedett az elmúlt évtizedben. Különösen Kanadában és Norvégiában még gyorsult is ennek üteme az elmúlt években. Az eladósodás a legtöbb országban együtt járt a lakáspiaci árak elszabadulásával is, mozgatórugója pedig jellemzően a nagyon alacsony kamatkörnyezet.A BIS adatain alapuló alábbi ábra cáfolja azt az állítást (2016 közepi adatok alapján), hogy a magyar lakosság eladósodása nemzetközi összevetésben magas lenne. A világ legnagyobb "adósrabszolgái" a háztartási adósság / GDP mutató alapján a svájciak, a dánok, az ausztrálok, a hollandok és a kanadaiak. Ha a svájciak nyomába szeretnénk szegődni, a jelenleginél több mint hatszor ennyi lakás- és fogyasztási hitellel kellene rendelkeznünk.