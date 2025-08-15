Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?

A piaci szereplők már évtizedek óta közelről figyelik, hogy hogyan rendezi át időről időre portfólióját a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett és a befektetői csapata a Berkshire Hathaway-nél. Ez a jelenlegi környezetben talán még fontosabb: a mindenkit meglepő munkaerőpiaci adatok megrengették az amerikai gazdaság szívósságába vetett bizalmat, de a fokozódó vámháború is komoly hullámokat vet, és akkor az ukrajnai háború fejleményeiről nem is beszéltünk. Tegnap meg is érkezett a lista a Berkshire új vételeiről, elemzésünkben megnézzük, hogy mit kell tudni ezekről a vállalatokról.

Közel 5 éve nem láttunk ilyet

Nemrég vált elérhetővé a 13F nevű dokumentum a Berkshire Hathaway kapcsán, amit az intézményi befektetők negyedévente küldenek el a szabályozó hatóságok felé, ez a dokumentum tartalmazza a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket; a Warren Buffett által menedzselt Berkshire esetében a legfrissebb dokumentum a június 30-ig tartó három hónapos időszakot öleli fel.

Első körben talán az a leginkább szembetűnő, hogy tovább csökkent a konglomerátum aktív részvénypiaci jelenléte a lezárt negyedév során, június végén ugyanis mintegy 258 milliárd dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a Berkshire

– ilyen alacsony utoljára 2020 harmadik negyedévében volt a portfólió értéke.