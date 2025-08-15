  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?

A piaci szereplők már évtizedek óta közelről figyelik, hogy hogyan rendezi át időről időre portfólióját a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett és a befektetői csapata a Berkshire Hathaway-nél. Ez a jelenlegi környezetben talán még fontosabb: a mindenkit meglepő munkaerőpiaci adatok megrengették az amerikai gazdaság szívósságába vetett bizalmat, de a fokozódó vámháború is komoly hullámokat vet, és akkor az ukrajnai háború fejleményeiről nem is beszéltünk. Tegnap meg is érkezett a lista a Berkshire új vételeiről, elemzésünkben megnézzük, hogy mit kell tudni ezekről a vállalatokról.

Közel 5 éve nem láttunk ilyet

Nemrég vált elérhetővé a 13F nevű dokumentum a Berkshire Hathaway kapcsán, amit az intézményi befektetők negyedévente küldenek el a szabályozó hatóságok felé, ez a dokumentum tartalmazza a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket; a Warren Buffett által menedzselt Berkshire esetében a legfrissebb dokumentum a június 30-ig tartó három hónapos időszakot öleli fel.

Első körben talán az a leginkább szembetűnő, hogy tovább csökkent a konglomerátum aktív részvénypiaci jelenléte a lezárt negyedév során, június végén ugyanis mintegy 258 milliárd dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a Berkshire

– ilyen alacsony utoljára 2020 harmadik negyedévében volt a portfólió értéke.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility