Erre a három részvényre fogad a világ egyik leggazdagabb embere – Érdemes rá hallgatni?

Közel 5 éve nem láttunk ilyet
Nemrég vált elérhetővé a 13F nevű dokumentum a Berkshire Hathaway kapcsán, amit az intézményi befektetők negyedévente küldenek el a szabályozó hatóságok felé, ez a dokumentum tartalmazza a legutolsó negyedév végére vonatkozó befektetéseket; a Warren Buffett által menedzselt Berkshire esetében a legfrissebb dokumentum a június 30-ig tartó három hónapos időszakot öleli fel.
Első körben talán az a leginkább szembetűnő, hogy tovább csökkent a konglomerátum aktív részvénypiaci jelenléte a lezárt negyedév során, június végén ugyanis mintegy 258 milliárd dollár értékű részvény portfólióval rendelkezett a Berkshire
– ilyen alacsony utoljára 2020 harmadik negyedévében volt a portfólió értéke.
