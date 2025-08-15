Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Premier League – (01:28)

Turizmus – (16:11)

Tőkepiaci kitekintő – (25:50)

Címlapkép forrása: Marc Atkins/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ