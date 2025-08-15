  • Megjelenítés
Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League
Podcast

Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a Premier League gazdasági fölényéről volt szó. A ma este (három magyarral) induló angol labdarúgó elsőosztály az elmúlt években minden más nemzeti bajnokságot lehagyott pénzügyi lehetőségeiben, és az olló továbbra is nyílik. A témában Soós Márk, a Spíler TV és a Premier Leak podcast szakértője volt a vendégünk. Az adás második részében a hazai turizmus felemás idei helyzetéről volt szó. Miért van oka a panaszkodásra a hazai vendéglátós szektornak, ha idén tényleg rekordévet jelez előre a vendégéjszakák száma? A kérdésre Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makroelemzőjével kerestük a választ.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Premier League – (01:28)
  • Turizmus – (16:11)
  • Tőkepiaci kitekintő – (25:50)

Címlapkép forrása: Marc Atkins/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility