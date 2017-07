A válság kirobbanása óta nem vettünk fel ennyi lakáshitelt

A legjobb lakáshitelek kikalkulásáához a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk!Kifejezetten erős hónap volt május a lakossági hitelezés szempontjából, hiszen közel másfélszer akkora volumenben (115 milliárd forint) kötöttek hitelszerződést a bankok a háztartásokkal, mint egy évvel korábban.

Az előző év azonos hónapjához képest az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege 39%-kal 59,2 milliárd forintra, a személyi hiteleké pedig még nagyobb mértékben, 73%-kal 30,2 milliárd forintra emelkedett. Ez a két szegmens a lakossági hitelezés motorja.

A végtörlesztés időszaka alatti hitelkiváltásokat leszámítva utoljára 2008 novemberében nyújtottak a mostaninál több lakáshitelt a bankok, azzal a különbséggel, hogy a devizahiteleket felváltották a forinthitelek.

A fogyasztási hitelezés azonban még messze van a korábbi szinttől, és ez a 12 havi gördülő adatokon látható még jobban. Ennek oka, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitelek ma kis szerepet játszanak a piacon, a bankok elsősorban a lakáshitelekben és a fedezetlen fogyasztási hitelekben versenyeznek.

2008 novembere óta nem volt példa arra sem, hogy a hitelfelvételek ennyire meghaladták volna a hiteltörlesztéseket. A nettó háztartási hitelfelvétel ugyanis 35,7 milliárd forint volt májusan.

A válság eleje óta először fordult elő most az is, hogy éves összevetésben is nőtt a lakossági hitelállomány. A mindössze 0,14%-os, tavaly május vége óta bekövetkezett növekedés nagyobb lett volna, ha időközben nem történtek volna követelésértékesítések.

A lakosság átlagosan 64 bázisponttal alacsonyabb THM mellett vett most fel lakáshiteleket, mint egy évvel korábban, így szinte kereken 5,0%-ra csökkent a lakáshitelek átlagos hitelköltsége. A személyi hitelek esetében a 15,1%-os átlagos hitelköltség egy év alatt közel 180 bázispontos csökkenést jelent.

Nincs változás abban, hogy továbbra is az éven belüli lakáshitelek kamata csökkent elsősorban, ezek kamata 76 bázisponttal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A 3 és 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében érzékelhető még csökkenés az elmúlt egy évre visszatekintve, hosszabb kamatfixálás mellett kevésbé.

A lakossági forintbetétek kamata is újabb mélypontra került májusban, éven belül átlagosan 0,37%-ot fizettek ezekre a bankok. Ugyanez az euróbetéteknél még kissé magasabb volt, 0,39%.

Május során jelentősen erősödött a forint, vélhetően ennek hatása látható a bankbetétek tranzakciós adataiban, hiszen a forintbetétek állománya 60,1 milliárd forinttal csökkent, az euróbetéteké pedig 57 milliárd forinttal nőtt. A lakosság tehát valószínűleg forintgyengülésre spekulált, ami június második felében némileg meg is történt.

Az alacsony kamatok ellenére az elmúlt egy évben 7,4%-kal nőtt a lakosság betétállománya, ezen belül a lekötött betéteké viszont 15%-kal csökkent. Míg egy évvel ezelőtt a lakossági betétek 55%-a volt lekötés nélküli, ma ez az arány 64% fölötti.

A Növekedési Hitelprogram kivezetését követő 2. hónapban, vagyis májusban viszonylag gyenge vállalati hitelezési adatokat láthattunk, csökkent a vállalati hitelállomány is. Az elmúlt egy évre visszatekintve azonban 4,2%-os növekedés látható. A vállalati betétek ennél még nagyobb mértékben, 14,7%-kal emelkedtek.

Örvendetes, hogy az elmúlt egy évben közel 476 milliárd forinttal nagyobb összegben vettek fel hitelt a vállalatok, mint amennyi hitelt törlesztettek, a nyers számok alapján számított tranzakciós alapú növekedés tehát közel 8% volt.

A legjobb lakáshitelek kikalkulásáához a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk!