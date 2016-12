Az új lakások pörgethetik fel a CSOK-ot 2017-ben

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

A legtöbb kérelmet befogadótájékoztatása szerint a CSOK-feltételek szeptemberi könnyítésének köszönhetően megduplázódott az új lakást vásárlók aránya az igénylőknél. Egyre többen gondolkodnak a komplex lakásmegoldási lehetőségekben és igénylik a többi állami támogatási formát is (lakás-takarékpénztár, kamattámogatott lakáshitel, lakáshitel cafeteria). Az OTP már 11 ezret meghaladó folyósításnál jár és idáig több mint 13 ezer igénylő adta be a CSOK iránti kérelmét - írták.Az idei igénylések közel felénél 2 gyermekre kérték a támogatást a szülők, második helyen 31 százalékkal a 3 gyerekes családok állnak. Új lakás esetén a családok 66 százaléka 3 gyermek után igényli a CSOK-ot, ez az összes igényt beadók 17 százaléka. Többségük, 87 százalékuk a 10 milliós CSOK mellé a 10 milliós kedvező kamatozású támogatott hitelt is igénybe veszi.Azvárakozása szerint a lakáspiacot élénkítő intézkedések, a CSOK, az alacsony kamatkörnyezet, ingatlanpiaci beruházások a jövőben is kedvező környezetet fognak teremteni. A banknál az év első felében a használt lakás vásárlás utáni igény volt kiemelkedő, de összességében elmondható, hogy a folyósítások zöme új vásárlásokhoz történt 2016-ban.Az2017-ben számottevő növekedésre számít, várhatóan tovább bővül az új lakások vásárlása és építkezés, és nem kizártak újabb kormányzati intézkedések sem. A banknál a CSOK-ot 57 százalékban használt lakáshoz igényelték, új lakás vásárlására 10 százalék, építésre 33 százalék kérelmezte, összesen 7,8 milliárd forint értékben.Aztapasztalata szerint megnőtt az építési célú támogatások száma az év elejéhez képest, jelenleg meghaladja a 25 százalékot, ám az ügyfelek többsége továbbra is használt lakás vásárláshoz igényli a támogatást. A banknál használt lakásnál jellemzően a két gyermekesek kérik a nekik járó 1,430 millió forintot, míg az új lakások esetében is a kétgyermekes ügyfelek vannak többségben, akik a 2,6 millió forintos összeget igénylik.szerint egyelőre még nincs elég új lakás a piacon, ezért továbbra is marginális az új lakásokra igényelt hitelek aránya. A jövőben azonban egyre több új lakás kerülhet piacra, ami a hitelezési arányokon is látszódni fog - írták. A CSOK indulása óta 7,3 milliárd forint támogatást igényeltek az érintettek, kiegészítésképpen pedig további 15,2 milliárd forint összegben folyamodtak hitelért. Az első tíz hónapban 6,5 százalékkal, több mint 9500-ra nőtt a lakáshitel-igénylők száma - írták.is az igénylések számának további emelkedésére számít, mivel a folyamatosan megvalósuló lakásprojektek, az elkészült új lakások, illetve a megüresedő használt lakások új CSOK keresletet generálnak. Novemberben is nagyobb ütemben nőtt az új lakásra vonatkozó befogadott kérelmek száma a használt lakásokéhoz képest. A múlt hónapban 17 százalékkal nőtt az igénylések száma összegük 15 százalékkal haladta meg a korábbit az új lakásoknál, míg használt lakás vásárlására és bővítésre benyújtott igénylések száma 12 százalékkal, összegük 11 százalékkal nőtt.Új lakás vásárlására és építésére november végéig 1917 kérelmet fogadtak be a szövetkezeti hitelintézetek, mintegy 12,7 milliárd forint összegben. Így az eddig beérkezett igénylések szám szerint több mint 33 százaléka, összegszerűen több mint 66 százaléka vonatkozott új lakásra - tájékoztattak. Használt lakás vásárlására, illetve bővítésre 3821 CSOK-igénylést fogadtak be a takarékok, 6,3 milliárd forint összegben - tájékoztatott a bank.tájékoztatása szerint főleg a 10 plusz 10 millió forintos konstrukcióban vár felfutást 2017-ben.Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára a korábban azt közölte hogy, 24 ezer CSOK-igénylést fogadtak be november végéig a bankok, hozzávetőleg 71 milliárd forint értékben. Az államtitkár szerint az újlakás-építések élénkülését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma két és félszerese az egy évvel korábbinak. A felfutás elkezdődött, és azzal, hogy beindulnak a lakásépítések, a CSOK-igénylések száma is várhatóan nőni fog - fogalmazott.