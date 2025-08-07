344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?

Mit üzen a befektetőknek az OTP lenyűgöző gyorsjelentése? Mire készülhet a Berkshire Hathaway, miután nem vették meg az április esést? Van-e potenciál a Novo Nordiskban, miután egy év alatt leharmadolódott a tőzsdei kapitalizációja? És vannak-e még sikersztorik a dán tőzsdén a fogyasztószert gyártó óriáson kívül? Mindezekről beszélgetett Nagy Viktor és Vidovszky Áron a Portfolio Invest legújabb adásában, amiből még azt is megtudhatjuk, hol jobb a gasztro kínálat: a magyar vagy az Északi-tengeren?

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Mi a helyzet a Balatonnál? – (00:35)

OTP gyorsjelentés – (03:04)

Dánia és a dán tőzsde – (09:54)

Olvasói kérdés: Novo Nordisk – (25:03)

Mire készülnek Buffet-ék? – (31:13)

Long/Short: Berkshire Hathaway – (36:09)

Long/Short: Novo Nordisk – (38:41)

Long/Short: Palantir – (40:21)

Long/Short: DAX – (42:26)

