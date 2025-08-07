  • Megjelenítés
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Portfolio
Mit üzen a befektetőknek az OTP lenyűgöző gyorsjelentése? Mire készülhet a Berkshire Hathaway, miután nem vették meg az április esést? Van-e potenciál a Novo Nordiskban, miután egy év alatt leharmadolódott a tőzsdei kapitalizációja? És vannak-e még sikersztorik a dán tőzsdén a fogyasztószert gyártó óriáson kívül? Mindezekről beszélgetett Nagy Viktor és Vidovszky Áron a Portfolio Invest legújabb adásában, amiből még azt is megtudhatjuk, hol jobb a gasztro kínálat: a magyar vagy az Északi-tengeren?

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mi a helyzet a Balatonnál? – (00:35)
  • OTP gyorsjelentés – (03:04)
  • Dánia és a dán tőzsde – (09:54)
  • Olvasói kérdés: Novo Nordisk – (25:03)
  • Mire készülnek Buffet-ék? – (31:13)
  • Long/Short: Berkshire Hathaway – (36:09)
  • Long/Short: Novo Nordisk – (38:41)
  • Long/Short: Palantir – (40:21)
  • Long/Short: DAX – (42:26)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

