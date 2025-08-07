Pusztító hatása lehet Trump legújabb tervének: megsemmisítené a Szent Grált

Donald Trump amerikai elnök újra hadat üzent a tudománynak – ezúttal a klímavédelem Szent Grálját próbálja eltörölni. Az amerikai kormány friss jelentése legitim tudomány helyett sokak szerint áltudománnyal indokolná a klímaszabályozás felszámolását, a klímatudósok szerint példátlan mértékű politikai beavatkozás zajlik a tudományba. Mi áll a háttérben? Miért lehet ez történelmi jelentőségű fordulópont? És mit jelenthet ez a világ jövője szempontjából?

Megsemmisítenék a Szent Grált

Miközben a világ a vám- és egyéb háborúkra figyel, Donald Trump amerikai elnöknek az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos konszenzussal, illetve az elődjei klímapolitikai örökségével szembeni módszeres fellépésre is marad energiája. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) július 29-én 150 oldalas jelentést tett közzé az üvegházhatású gázok (ÜHG) által az ország éghajlatára gyakorolt hatásról. A jelentés igyekszik igazolni a Trump-adminisztráció intézkedéseit, amelyek szisztematikusan visszavonták a környezetvédelmi és klímaszabályok sorát, és kiáll a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) hasonló irányú friss javaslata mellett is.

Ebben az EPA a 2009-es, úgynevezett „veszélyeztetettségi megállapítás” visszavonását indítványozza,

amely határozat jogi alapot biztosít az ügynökség számára a klímaváltozást okozó ÜHG-kibocsátás szabályozására a Tiszta Levegő Törvény keretében.