Pusztító hatása lehet Trump legújabb tervének: megsemmisítené a Szent Grált

Megsemmisítenék a Szent Grált
Miközben a világ a vám- és egyéb háborúkra figyel, Donald Trump amerikai elnöknek az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos konszenzussal, illetve az elődjei klímapolitikai örökségével szembeni módszeres fellépésre is marad energiája. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) július 29-én 150 oldalas jelentést tett közzé az üvegházhatású gázok (ÜHG) által az ország éghajlatára gyakorolt hatásról. A jelentés igyekszik igazolni a Trump-adminisztráció intézkedéseit, amelyek szisztematikusan visszavonták a környezetvédelmi és klímaszabályok sorát, és kiáll a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) hasonló irányú friss javaslata mellett is.
Ebben az EPA a 2009-es, úgynevezett „veszélyeztetettségi megállapítás” visszavonását indítványozza,
amely határozat jogi alapot biztosít az ügynökség számára a klímaváltozást okozó ÜHG-kibocsátás szabályozására a Tiszta Levegő Törvény keretében.
