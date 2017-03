Egyre vonzóbb a lakáshitel - Nem csak a CSOK pörgeti a piacot

Bár akadnak, akik a bővülést látva már most egy újabb lakáshitelválság közeledésével riogatnak, a valóságban erről szó sincs. A mostani fellendülés ugyanis jóval biztonságosabb és fenntarthatóbb, mint a lakáspiac válság előtti "fénykorában" tapasztalt felfutás. Ehhez pedig nagyban hozzájárul, hogy a forinthitelek esetében nincs árfolyamkockázat, valamint az is, hogy egyre inkább terjednek a hosszú távon fix kamatozású hitelek. Az MNB adatai szerint öt éve még 60% fölött volt, ma viszont már 45% alatti az éven belüli kamatperiódusú új lakáshitelek aránya.A hitelfelvevők számára további pozitív fejlemény, hogy a válság tetőfokán mért 20 év helyett jelenleg 15 év körül alakul az új lakáshitelek átlagos futamideje. Ez azért jó a lakosság számára, mert minél rövidebb az eredetileg vállalt futamidő, annál több lehetőség van az adósság átütemezésére.

A lakásvásárlásra igényelhető bőkezű állami támogatások is elősegítik a hitelezést, hiszen azok csökkentik a vásárláshoz szükséges önerő méretét és csökkentik a túlzott eladósodás esélyét is. Egy másik állami beavatkozás is a lakáshitelt felvevőknek kedvez: 2016 márciusa óta nem számíthatnak fel 2%-nál nagyobb hitelösszeg-arányos jutalékot a hitelközvetítők.Fontos megemlíteni azt is, hogy a bankok sokkal óvatosabbak, mint a válság előtt: az akkori 70-75%-kal szemben ma 55%-60% a lakáshitelek átlagos hitelfedezeti mutatója, a 2009 óta érvényes szabályozás szerint pedig legfeljebb a lakásérték 80%-áig vehető fel forint alapú lakáshitel. Szintén biztonságosabbá teszi a lakáshitel felvételét, hogy az kizárólag az igazolható jövedelem 50%-áig lehetséges (400 ezer forint feletti nettó jövedelem esetén 60%-ig).A fentebb felsorolt kedvező trendeket látva nem meglepő, hogy a lakáshitelek új kihelyezése már évek óta dinamikus bővülést mutat, 2016-ban is erőteljesen, 29%-kal emelkedett. (Ugyan tavaly a magyarországi lakáshitel-állomány a teljes lakossági hitelállományhoz hasonlóan csökkent, ez jelentős részben egy egyszeri portfólió-tisztító tranzakciónak tudható be.)A már valamelyest tavaly is csökkenő használtlakás-piaci tranzakciók helyett az idén egyértelműen az új lakások iránti kereslet mozgathatja a lakáshitel-piacot, mely az elemzői várakozások szerint tovább bővülhet. Ezt természetesen a piacon egyre több új projekttel megjelenő lakásfejlesztők is felismerték és gyakran maguk is igyekeznek segíteni a vásárlóknak a megfelelő finanszírozási mix összeállításában.Az egyik piacvezető fejlesztő, a Biggeorge Property Zrt. tapasztalatai szerint a válságot követően szignifikánsan megnőtt a készpénzes vevők aránya, az elmúlt időszakban azonban - a CSOK bevezetésével párhuzamosan - az ügyfelek újra elkezdtek nyitni a hitelek felé. Ez egy konkrét projekten belül is jól lekövethető: a XI. és XII. kerületek határán elhelyezkedő Sasad Liget Lakópark 3. ütemében volt a legnagyobb a készpénzes vevőkör aránya, a 4. és 5. ütemben viszont már folyamatosan növekszik a hitellel vásárolni tervezők aránya.

Demetrovits Petra, a Biggeorge Property értékesítési igazgatója szerint mivel a bankok egyre kedvezőbb hitelfeltételeket kínálnak a lakásvásárlóknak, az ügyfelek kezdik újra felfedezni a hitel előnyeit és bátrabban választanak nagyobb komfortfokozatú, jobb elhelyezkedésű - és ezáltal drágább - ingatlanokat.Lakásvásárlóként új építésű ingatlan megvásárlása mellett szóló érv lehet, hogy a projektfinanszírozó bank a piacon elérhető hiteleknél kedvezőbb vevőfinanszírozási konstrukciókat ajánlhat a vevőknek. Erre már konkrét példát is láthatunk a piacon: a Biggeorge Property Zrt. megállapodást kötött projektfinanszírozó bankjával, melynek értelmében a vásárlók egyedi konstrukciójú hitelből finanszírozhatják új lakásvásárlásukat. 20 millió forintot már 89 723 forintos havi törlesztőrészlettel és 2,7%-os THM-mel is fel lehet venni.*A fejlesztő emellett további díjmentes szolgáltatásokkal - mint pl. teljes körű hitelszűrés és hitelügyintézés - igyekszik még vonzóbbá tenni a hitelfelvételt. A projektfinanszírozó bank pedig a piacinál kedvezőbb fizetési ütemezéssel teszi lehetővé a vételár nagyobb mértékű banki finanszírozását, ezáltal szintén ösztönözve a lakáshitel-felvételt.