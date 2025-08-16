Kijött a legújabb ChatGPT, izgalmas stratégiai újítással kápráztat el a lekedveltebb AI-modell

Stratégiai újdonság a modell működésében
Az új ChatGPT verzió, a GPT-5
jelentős fejlődést mutat pontosság, sebesség, logikai képességek, kontextuális megértés, strukturált gondolkodás és problémamegoldás terén.
A fejlesztő szerint a legfontosabb stratégiai újítás a modellben, amivel ezt költséghatékonyan kéesek elérni, hogy a GPT‑5
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés