Kijött a legújabb ChatGPT, izgalmas stratégiai újítással kápráztat el a lekedveltebb AI-modell

Az OpenAI bemutatta a ChatGPT legújabb, nyilvánosan is elérhető verzióját, a GPT‑5-öt, amelyet a vállalat az eddigi "legokosabb, leggyorsabb és legszélesebb körben használható" modelljeként pozícionál. A GPT‑5 az ígéret szerint az írás, kódolás, az egészségügyi tanácsok, a vizuális képességek terén is kézzelfoghatóan jobb eredményeket ér el. Mutatjuk, hogy mindezt hogyan érték el és mi alapján állítja az OpenAI, hogy sokat fejlődött a modelljük. A bankoknál is berobbant az AI-forradalom, a témáról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!