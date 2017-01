Friss adat: 36 ezer család 87 milliárd forintnyi CSOK-ot kapott eddig

36 ezer igénylést fogadtak be,

ezek összértéke 87 milliárd forint.

Ismertetése szerint az összes csok-támogatás csaknem 60 százalékával, 51 milliárd forinttal az új lakást építő vagy vásárló családokat segítették. A támogatásoknak csaknem felét nagycsaládosok kapták, vagy azok, akik vállalták, hogy legalább három gyereket nevelnek. További 5 ezer családnak tudtak 22 milliárd forint értékben áfa-visszatérítést adni - fűzte hozzá.

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, a program 2015-ös bevezetése óta márA fenti adatokban a 2015 második felében folyósított támogatások is szerepelnek, a 2016-os adatokról hitelintézeti gyűjtésünk alapján alábbi cikkünkben írtunk:Felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok egyre bátrabban alapítanak családot és vállalnak gyermeket: húsz éve nem volt olyan magas a gyermekvállalási kedv, mint most, és szerinte ehhez hozzájárult az otthonteremtési program és annak legfontosabb eleme, a családi otthonteremtési kedvezmény is.Emlékeztetett arra, hogy a múlt évben több ponton is bővítették a csok-támogatásra jogosultak körét. Az államtitkár arra is felhívta fel a figyelmet, hogy idén a tavalyihoz képest mintegy 30 százalékkal nagyobb forrást, 211 milliárd biztosítottak az otthonteremtési programra.