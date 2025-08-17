  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mobilbanki rangsor: ezek a legjobb magyar banki alkalmazások, mutatjuk, mit tudnak

A hazai mobilbanki rangsort változatlanul a Revolut vezeti az androidos és az iOS-es felhasználói értékelések alapján, ám előbbinél az UniCredit mobilbankjával osztoznia kell az első helyen a fintech gyökerű "mobile-only" szolgáltatónak. Nagyon sűrű a mezőny, már csak egy lemaradozó értékelésű mobilbankot találni a hazai nagybankok listájában. Az innovációs verseny ugyanakkor nem állt le, mutatjuk, mit tudnak a hazai banki alkalmazások. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Nézzük a rangsort!

Az androidos ökoszisztémában 4,5 csillagra, iOS-en közel 4,7 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat

- derül ki friss összesítésünkből.

2021-ben, amikor az első mobilbanki rangsort készítettük, a hazai mobilbankok átlagos androidos értékelése 3,3 csillag körül volt, tehát mintegy 1,2 csillaggal javult a megítélésük 3 év alatt. Az App Store-ban a 2021-es 3,7-ről javult a mostani 4,7-re az átlagos értékelés, egy egész csillaggal javult tehát a megítélésük.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility