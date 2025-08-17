Mobilbanki rangsor: ezek a legjobb magyar banki alkalmazások, mutatjuk, mit tudnak

A hazai mobilbanki rangsort változatlanul a Revolut vezeti az androidos és az iOS-es felhasználói értékelések alapján, ám előbbinél az UniCredit mobilbankjával osztoznia kell az első helyen a fintech gyökerű "mobile-only" szolgáltatónak. Nagyon sűrű a mezőny, már csak egy lemaradozó értékelésű mobilbankot találni a hazai nagybankok listájában. Az innovációs verseny ugyanakkor nem állt le, mutatjuk, mit tudnak a hazai banki alkalmazások. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!