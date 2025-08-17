Mobilbanki rangsor: ezek a legjobb magyar banki alkalmazások, mutatjuk, mit tudnak

Nézzük a rangsort!
Az androidos ökoszisztémában 4,5 csillagra, iOS-en közel 4,7 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat
- derül ki friss összesítésünkből.
2021-ben, amikor az első mobilbanki rangsort készítettük, a hazai mobilbankok átlagos androidos értékelése 3,3 csillag körül volt, tehát mintegy 1,2 csillaggal javult a megítélésük 3 év alatt. Az App Store-ban a 2021-es 3,7-ről javult a mostani 4,7-re az átlagos értékelés, egy egész csillaggal javult tehát a megítélésük.
