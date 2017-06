Heteken belül még jobb lakáshitelek jöhetnek

annuitásos a törlesztés,

a kamatperiódus 3, 5, 10 év vagy a futamidő végéig tart,

a kamatfelár nem haladja meg a 350 bázispontot a kamatváltoztatási mutatóban használt referenciakamathoz viszonyítva

a folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 ezer forint,

az előtörlesztési díj az előtörlesztett összeg legfeljebb 1%-a,

lakástakarék-pénztári betétből az előtörlesztés díjmentes,

a hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számítva maximum 15 munkanap

a folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap, ha az adós másképp nem rendelkezik,

e határidők be nem tartása esetén a hitelező a folyósítási díj bizonyos részének megfizetésétől eltekint.

A jelen helyzetet vizsgálva a nemzetközi összehasonlításban is magas átlagos kamatfelárak, s a hitelkiváltások alacsony aránya alapján az MNB megítélése szerint indokolt versenyélénkítő eszközök alkalmazása. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa egy standardizált, egyszerűen összehasonlítható és fogyasztóbarát jellemzőkkel bíró lakáshiteltermék elterjesztését tűzte ki célul egy minősítési keretrendszer megalkotásával.

A jelenleg elérhető legjobb lakáshitelek kikalkulálásához a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. Pénteken számoltunk be arról , hogy elsőként az FHB jelent meg termékével, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:A jegybank ezt követően megjelent közleménye szerint az MNB pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontból is fontosnak tartja, hogy a lakáshitelek piacán élénk verseny alakuljon ki.Az MNB a piaci szereplőkkel és a fogyasztók képviselőivel való intenzív konzultáció eredményeképp a minősítés koncepcióját és a hozzá kapcsolódó pályázati kiírást úgy alakította ki, hogy a fogyasztói igényeket minél inkább kielégítő, a piaci versenyt erősítő és a hitelkiváltásokat ösztönző termékek forgalmazása indulhasson meg. A 2017. május 19-én közzétett pályázati feltételek alapján a minősítés elnyerésére 2017. június 1-jétől pályázhatnak a bankok.Az elérhető Minősített fogyasztóbarát lakáshitelek termékismertetőit a pályázati kiírással együtt a minositetthitel.hu oldalon érhetik el a fogyasztók.A nagyfokú érdeklődés alapján az MNB várakozásai szerint a jövőben számos további hitelintézet nyújthatja be pályázatát a Minősített fogyasztóbarát lakáshitelek forgalmazására, így e termékek széleskörben elérhetővé válhatnak a fogyasztók számára. A hitelekről való részletesebb tájékozódást és ezek könnyű összehasonlítását ez év őszétől a jegybank összehasonlító weboldala is támogatja.