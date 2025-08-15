Azt tudtad, hogy ha Mol részvényt veszel, abban egy csomó OTP is van?

Ez a történet még 2007-ben kezdődött, amikor az OMV ellenséges felvásárlási kísérletbe kezdett, és megpróbálta bekebelezni a Molt. A magyar olajcég menedzsmentje és a magyar kormány is ellenállt, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, de az Európai Bizottság is aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a két cég egyesülése versenyjogi problémákat eredményezne Közép-Európában,
ezért az OMV végül 2008. augusztusában visszavonta a vételi szándékát.
2009-ben az osztrák vállalat eladta a Molban lévő 21,2%-os részesedését az orosz Szurgutnyeftyegaznak, amire a Mol megtagadta a Szurgut teljes jogú részvényesi státuszát, még a közgyűlésre sem engedték be az orosz céget, a Mol még az alapszabály módosítását is kezdeményezte a felvásárlási kísérletek kivédésére.
