Májusban fog kiderülni, mit tesz végül az MNB a lakáshitelekkel

A jegybank csütörtökön jelentette be, hogy a kamatfelárak csökkentése és a hiteltermékek átláthatóságának növelése érdekében alkotja meg az új minősítést, amit csak a feltételeknek megfelelő banki lakáshiteltermékek nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével egységes feltételrendszerű, átlátható, összehasonlítható, kedvező árazású lakáshitelek terjedhetnek el a piacon - írták.Binder István vasárnap elmondta, hogy az MNB a bankokkal és a fogyasztói érdekképviseletekkel is egyeztet, az ő javaslataikat is be kívánja építeni a programba.A szóvivő úgy vélekedett, hogy ha egy bank bekapcsolódik a programba, az hosszú távon megtérül, mert nő az ügyfelek bizalma, így több lakáshitelt tud kihelyezni, és ezáltal jobbak lesznek a nyereségszámai is.A minősítésnél az átlátható, a jelenleginél alacsonyabb kockázati kamatfelárú termékek biztosítása mellett azt várják el a bankoktól, hogy az adós élethelyzetének esetleges megváltozására fogyasztóbarát módon reagáljanak, és a hitelkiváltás is egyszerű legyen - közölte Binder István.Alábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a jegybank elképzelései miatt sok hitelfelvevő úgy dönthet, a kedvezőbb feltételekre és egyszerűbb hitelfelvételi lehetőségre várva néhány hónappal később veszi fel lakáshitelét: