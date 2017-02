Még mindig 18 ezer devizahiteles per zajlik az országban

Az OBH statisztikái szerint 2013. november 1-je és 2016. december 31-e között 57 847 devizahiteles ügy érkezett be a törvényékekre és járásbíróságokra, ez a szám azonban valószínűleg nem fedi le az összes keresetet, ugyanis csak 2013-ben kezdték el a külön nyilvántartott ügyek összesítését. A Fővárosi Törvényszék kezeli az ügyek közel harmadát, mintegy 20 ezer darabot, további 7 ezret pedig a Budapest Környéki Törvényszék.

A napilap úgy értesült az Országos Bírósági Hivataltól, hogy a 18 ezer perből csaknem 6 ezer fel van függesztve a jogszabályok alapján, ugyanis még mindig nem zárult le teljesen ezekben az ügyekben a bankok és az adósok közötti elszámolás.Érdekesség, hogy 2015 októbere után, vagyis a banki elszámolások döntő többségének lezárulását követően is több mint 10 ezer adós fordult bírósághoz.Arról nem vezetnek statisztikát, mekkora arányban végződött az ügyfél, és mekkora arányban a bank győzelmével a per, de a Pécsi Ítélőtábla elnöke, Makai István szerint a devizahiteles-törvények nem kifejezetten "adóspártiak", így jogértelmezésük sem lehet az.Ide kapcsolódik, hogy a tegnapi Kormányinfón elhangzottak szerint Trócsányi László igazságügyi miniszter azt jelezte a szerdai kormányülésen, hogy egy áttekintő anyagot készítenek a magyarországi devizahiteles problémáról, annak állásáról, a futó ügyekről (érintettek köre, az átstrukturált szerződések állása, stb.), de azt egyértelműsítette Lázár János: az nem célja a kormánynak, hogy a korábbi döntéseket felülvizsgálják, megváltoztassák.Amint megírtuk, újabb magyar devizahiteles ügy került a napokban a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság asztalára. Többek között az árfolyamkockázat viselésének kérdéskörét is feszegeti friss beadványában a Fővárosi Ítélőtábla.