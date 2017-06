Megjelent az első fogyasztóbarát lakáshitel

annuitásos a törlesztés,

a kamatperiódus 3, 5, 10 év vagy a futamidő végéig tart,

a kamatfelár nem haladja meg a 350 bázispontot a kamatváltoztatási mutatóban használt referenciakamathoz viszonyítva

a folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 ezer forint,

az előtörlesztési díj az előtörlesztett összeg legfeljebb 1%-a,

lakástakarék-pénztári betétből az előtörlesztés díjmentes,

a hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számítva maximum 15 munkanap

a folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap, ha az adós másképp nem rendelkezik,

e határidők be nem tartása esetén a hitelező a folyósítási díj bizonyos részének megfizetésétől eltekint.

Mire jó ez? A koncepciótól a jegybanknál többek között azt várják, hogy a fix kamatozású hitelek (jelenleg közel másfélszer nagyobb) kamatfelára a változó kamatozású hitelekéhez igazodik, vagyis olcsóbbak is lesznek a lakáshitelek. A tavalyi folyósítási adatok alapján a változó kamatozású lakáshitelek 70%-a és a fix kamatozású lakáshitelek 30%-a fért bele a koncepcióban szereplő 3,5 százalékpontos kamatfelárkorlátba. Ezt persze dinamikusan érdemes nézni, a friss banki ajánlatokban (összehasonlító oldalak alapján) például jelenleg a fix kamatozású lakáshitelek jóval magasabb arányban felelnek meg a kritériumnak. Az MNB szerint reális, hogy a fix kamatozású lakáshitelek 70%-a belefér majd a 3,5 százalékpontos felárba, ahogy ez a változós kamatozású hiteleknél látható. A jelenlegi kamatkörnyezetben fontos pénzügyi stabilitási cél az MNB-ek, hogy minél magasabb legyen a fix kamatozású hitelek aránya a folyósításban.

Ahogy a CSOK esetében is 2016 elején, most is az FHB lett a legelső: a Takarék Csoport kereskedelmi bankjaként működő FHB Kereskedelmi Bank Zrt. nyerte el először az MNB minősítését, amelynek értelmében azok a lakáscélú hitelek számítanak fogyasztóbarátnak, amelyeknél

Az MNB itt teszi közzé a termékismertetőket. Egyelőre nem tudni, az FHB hitele hány százalékos kamatozással fut, a pontos kondíciókat a hatályos hirdetmény fogja tartalmazni. Az viszont látható a jegybank honlapján, hogy a banknál 5 és 10 éves kamatperiódussal lesz elérhető ez a hitel.A Takarékbank a Takarék Csoporthoz tartozó mind a 49 takarékszövetkezet nevében beadta pályázati anyagát az MNB-nek, ennek köszönhetően várhatóan a Takarék Csoport minden tagjánál elérhetővé válnak a közeljövőben a fogyasztóbarát minősítésű lakáshitelek - közölte az FHB.