Megtudtuk, mire készül az MNB a lakáshiteleknél

Mit tervez az MNB?

Ősztől "fogyasztóbarát" minősítést kapnának azok a lakáshitelek, amelyek megfelelnek az MNB egyes kritériumainak.

"Fogyasztóbarát" hitelnek egyrészt a legalább 3 éves kamatperiódusú, legfeljebb 30 éves futamidejű annuitásos lakáshitelek számítanának.

Másrészt e hitelek kamatfelára legfeljebb 2,5 százalékpont lehetne a bankközi kamatláb (Bubor) felett függetlenül attól, hogy mi a referenciakamatuk.

A "fogyasztóbarát" minősítéssel rendelkező hiteleket a jegybank népszerűsítené honlapján és az ügyfelek körében.

Kötelezővé tennék a bankok hitelügyintézői számára, hogy a versenytárs bankoknál elérhető hasonló lakáshitelek paramétereit is bemutassák a hitelfelvevők számára, mielőtt döntenének.

Csökkentenék a hitelkiváltás költségeit, így nemcsak az új hitelfelvevők, hanem már a hitellel rendelkezők is élvezhetnék a "fogyasztóbarát lakáshitelek" előnyeit. Konkrétumokat nem tudunk, de a végtörlesztés, az ismételt értékbecslés, a közjegyző és a földhivatali bejegyzés költségeinek csökkentéséről vagy kiiktatásáról is szó lehet.

Javítanák az ügyfelek tájékoztatásának színvonalát a hitelfelvétellel kapcsolatos teendőkkel és a hitelek összehasonlíthatóságával kapcsolatban.

Banki forrásaink a 2,5 százalékpontos maximális kamatfelárat nevezték a jegybanki elképzelés számukra legfontosabb, ugyanakkor irreális elemének. Kérdés persze, ezt pontosan milyen referenciakamatra/hozamra számolnák fel (a 3, 6, de akár 12 havi Bubor itt életszerűtlennek tűnik, 3% alatti fix kamatozású piaci hitelt egyáltalán nem találtunk a banki ajánlatokban). A fenti paraméterek alkalmazása érdemben rombolná a banki jövedelmezőséget, így ha ilyen hiteleket (pl. marketing megfontolások miatt) be is vezetnek a bankok, csak egy nagyon szűk ügyfélkör számára lennének elérhetők. Ugyancsak irreális elképzelés forrásaink szerint a versenytársak hiteleinek ismertetése a hiteligénylés során. Más tekintetben viszont jellemzően üdvözölték az általunk név nélkül megkérdezett banki vezetők a jegybanki elképzeléseket, még ha az MNB álláspontjával abban nem is mind értettek egyet, hogy a lakáshitelek indokolatlanul drágák lennének Magyarországon.

Az MNB reakciója

Az MNB megítélése szerint a hazai bankok között a lakáshitelezésben nem elég erős az árverseny: ezt mutatja az átlagos kamatfelárak nemzetközi összehasonlításban is magas szintje és a hitelkiváltások alacsony száma is. Az MNB a kamatfelárak csökkentése és a hiteltermékek átláthatóságának növelése érdekében megalkotja a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítést, amelyet csak a feltételeknek megfelelő banki lakáshitel-termékek nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével egységes feltételrendszerű, átlátható, összehasonlítható, kedvező árazású lakáshitelek terjedhetnek el a piacon.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontból is kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a lakáshitelek piacán élénk árverseny alakuljon ki. Az MNB átfogóan vizsgálta a bankrendszeri verseny erősségét, kiemelt figyelmet szentelve a nemzetközi összehasonlításban is magas átlagos kamatfeláraknak, valamint a hitelkiváltások alacsony számának.



A banki árverseny élénkítése szempontjából indokolt egy standardizált, fogyasztóbarát jellemzőkkel bíró lakáshitel-termék kialakítása és minél szélesebb körben való elterjesztése. Ennek érdekében az MNB egy "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítés bevezetéséről döntött: azon banki termék-konstrukciók, amelyek az MNB által támasztott szigorú elvárásoknak megfelelnek, pályázhatnak a jegybank által odaítélt minősítés és az ahhoz kapcsolódó logó használatára.



A fogyasztóbarát termékkel szemben kritérium, hogy a fogyasztók széles köre számára legyen elérhető, beleértve a Családok Otthonteremtési Kedvezményében (CSOK) részesülő hitelfelvevőket is. A minősítést csak könnyen érthető és összehasonlítható, egyszerű ügyintézés mellett felvehető, rejtett költségeket és árukapcsolásokat nem tartalmazó lakáshitel-termékek kaphatják meg. A terméknek biztosítania kell, hogy a jövőbeli fizetési kötelezettség mértéke hosszabb távon is kiszámítható legyen. Fontos kritérium még a fogyasztó megváltozott körülményeihez való rugalmas alkalmazkodás és a fogyasztók hitelkiváltásokból eredő előnyök kihasználására való ösztönzése is.



Tekintettel a javaslat újszerűségére és széleskörű hatásaira, a következő két hónapban az MNB intenzív konzultációt folytat a piaci szereplőkkel és a fogyasztók képviselőivel a minősítés részleteinek véglegesítése érdekében.

Értesüléseink szerint kedden konzultált a bankok illetékes vezetőivel az MNB arról, hogy miként tenné olcsóbbá és összehasonlíthatóbbá a felvehető lakáshiteleket, ahogy erről Nagy Márton alelnök korábban már a Magyar Hírlapnak nyilatkozott . A találkozón kiderült részletek szerint a jegybank az alábbiakat tervezi:A jegybank egyéb változtatásokat is előirányozott a bankoknak az ügyfelek lakáshiteldöntésének megkönnyítése érdekében, ezekről azonban kevés részletet tudunk:Kérdéseinkre reagálva az MNB közleményt jelentetett meg, kiemelések tőlünk: