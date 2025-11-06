  • Megjelenítés
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében arról volt szó, mit árul el a német autógyártók újabb chiphiánya a német vállalatok és külkereskedelem elhibázott múltbeli döntéseiről, és arról, van-e kiút a kínától függő elátási láncokból. A témában Babos Andrást, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a Richter váratlanul csalódást keltő tegnapi gyorsjelentéséről volt szó. Hogy mi áll a háttérben, és van-e okuk az aggodalomra a cég részvényeseinek, Fekete Beatrixot, a Portfolio részvénypiaci elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Autóipar – (01:29)
  • Richter – (13:26)

Címlapkép forrása: Shireen Broszies/picture alliance via Getty Images

