Több mint 3 éve nem történt ilyen a piacokon - Ebből még nagyon nagy baj lehet

November első napjai masszívabb profitrealizálással indultak a piacokon, miután egyre több szakértő kongatja a vészharangot. A kriptókból is nagy kitárazás indult. A bitcoinnal ráadásul valami olyan történt, amire az elmúlt 3 évben még nem volt példa, ebből pedig most nagy baj lehet.

Nagy profitrealizálás kezdődött a piacokon, az elmúlt időszak húzónevei mellett pedig a kriptókból is elkezdtek kitárazni a befektetők.

A kriptopiaci hangulatnak ráadásul most az sem segített, hogy több millió dollár értékű hackertámadás érte az Ethereum-hálózaton működő egyik protokollt. Az ehhez hasonló hírekre jellemzően érzékenyen reagálnak az árfolyamok.

De nem ez volt az egyetlen negatív hír, amely bizonytalanságban tartja a befektetőket: