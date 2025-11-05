  • Megjelenítés
 
Több mint 3 éve nem történt ilyen a piacokon - Ebből még nagyon nagy baj lehet

November első napjai masszívabb profitrealizálással indultak a piacokon, miután egyre több szakértő kongatja a vészharangot. A kriptókból is nagy kitárazás indult. A bitcoinnal ráadásul valami olyan történt, amire az elmúlt 3 évben még nem volt példa, ebből pedig most nagy baj lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagy profitrealizálás kezdődött a piacokon, az elmúlt időszak húzónevei mellett pedig a kriptókból is elkezdtek kitárazni a befektetők.

A kriptopiaci hangulatnak ráadásul most az sem segített, hogy több millió dollár értékű hackertámadás érte az Ethereum-hálózaton működő egyik protokollt. Az ehhez hasonló hírekre jellemzően érzékenyen reagálnak az árfolyamok.

Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát

De nem ez volt az egyetlen negatív hír, amely bizonytalanságban tartja a befektetőket:

