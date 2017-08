MNB: 59 ezer jelzáloghitelesnek emelkedik meg a törlesztőrészlete

Mindez azzal magyarázható, hogy például az árfolyamgátat választó svájci frank alapú lakáshitellel rendelkező ügyfeleknek a forintosítás után 180 forintos árfolyamon kellett a törlesztőrészletüket visszafizetni, míg a svájci frank forintosítása 256 forintos árfolyamon történt, most pedig a fogyasztóknak vissza kell fizetniük az ebből adódó különbözetet is, amelyet eddig egy gyűjtőszámlán vezettek.A problémáról itt írtunk részletesebben:Az 59 ezer ügyfélből 13 ezernek csak 1000 forinttal nő a törlesztő részlete, ugyanakkor az ügyfelek 5 százalékánál a törlesztőrészlet emelkedése miatt a futamidő hosszabbításával is számolni kell, ez az adósok 5 százalékánál 5 évnél hosszabb időtartam, a döntő többségénél azonban ennél rövidebb.Binder István arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyamgát fokozatos kifutásában érintett ügyfelek átválthatják meglévő lakáshiteleiket az MNB által néhány hónapja meghirdetett fogyasztóbarát lakáshitelre, ha úgy ítélik meg, hogy jelenlegi törlesztőrészleteik magasabbak, mint az elérhető fogyasztóbarát lakáshiteleknél.Utóbbiakról elmondta, hogy már 6 bank hirdette meg a saját fogyasztóbarát lakáshitelét, közülük kettőnél már elindult az értékesítés, a további hitelintézeteknél pedig a következő hetekben, legkésőbb szeptembertől indul majd.Erről itt írtunk: