Nagy devizahiteles ítélet készül: mégis belenyúlnak az árfolyamokba?

Újabb ügy

A Fővárosi Ítélőtábla egy előtte folyamatban lévő ügyben azt vizsgálta, hogy a szerződésekben az árfolyamkockázat kizárólag a fogyasztó általi viselése az uniós fogyasztóvédelmi szabályok (93/13/EGK irányelv) által tiltott, és így a fogyasztó számára kötelezettséget nem jelentő tisztességtelen feltételnek minősülnek-e.

Miután az irányelv kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a szabályai nem alkalmazhatóak a törvényi rendelkezéseket átvevő szerződési feltételekre, a Fővárosi Ítélőtábla szeretné megtudni, hogy az elszámolási törvény (mivel fenntartotta az árfolyamkockázat áthárításának lehetőségét) kizárja-e az e szerződések árfolyamkockázatra vonatkozó feltételei tisztességtelenségének az irányelv alapján történő vizsgálatát .

. A magyar bíróság azzal kapcsolatban is iránymutatást vár, hogy a pénzügyi intézmények a devizahitel-szerződések megkötésekor eleget tettek-e a világos és érthető megfogalmazás követelményének azzal, hogy a fogyasztóknak csupán általános jellegű tájékoztatást adtak a devizában való eladósodás kockázatairól, anélkül hogy, egyrészről, például "a svájci frank vonatkozásában tájékoztatták volna őket e deviza azon sajátosságáról, hogy árfolyama pénzügyi válságok idején a tapasztalatok szerint jelentősen felértékelődik, vagy, másrészről, információkat szolgáltattak volna a világ pénzpiacain 2007-től tapasztalható azon, általuk ismert bizonytalan helyzetről, amely egy ilyen válság kirobbanásához vezethetett." E kérdés megválaszolása egyrészt annak eldöntéséhez szükséges, a tisztességtelen jelleg egyáltalán vizsgálható-e az irányelv fényében, mivel az uniós jogszabály a szerződések fő tárgyával kapcsolatban csak akkor engedi meg a tisztességtelenség vizsgálatát, ha az e tárgyra vonatkozó feltételek nem világosak és/vagy nem érthetőek. Másrészt pedig a fogyasztó tájékoztatása minőségének és mélységének kihatása van annak megítélésére, hogy az árfolyamkockázat egészének az adósokra történő hárítását előíró szerződéses rendelkezés tisztességtelennek minősül-e.

Ez az ügy csak pár napja érkezett az Európai Bírósághoz, jelenleg az írásbeli eljárás van folyamatban, amelynek keretében a magyarországi alapügy peres felei, az uniós tagállamok és a fontosabb uniós intézmények írásbeli észrevételeket tehetnek. A tárgyalásra majd valamikor az év második felében kerülhet sor - tájékoztatott minket Lehóczki Balázs, az Európai Bíróság sajtóreferense.

Ha a bankok utólag az árfolyamkockázat viselésére kényszerülnének, annak földcsuszamlásszerű, több ezer milliárd forintot megmozgató következményei lennének, vagyis nagyobb horderejű lenne az ügy a több mint 700 milliárd forint visszatérítéséről szóló elszámolásnál is. Az általunk az elmúlt években megismert nemzetközi és hazai bírói gyakorlat alapján ennek nem nagy a valószínűsége, mindenesetre érdemes figyelemmel követni a következő egy-két évben ennek az ügynek a kimenetelét is. Az eset jól mutatja, hogy a magyar devizahitelek árfolyamkockázatának viselésével kapcsolatos jogi viták nem veszítették el minden alapjukat, a folyamatban lévő perek az adósok számára még mindig nem teljesen reménytelenek. Az mindenesetre biztos, hogy az ilyen ügyek hallatán egyetlen adós számára sem éri meg felfüggeszteni a hiteltörlesztést, mert ha járna is utólag bármilyen kompenzáció (nem valószínű), a nem fizetés csak rosszabb helyzetbe hozza az adóst (negatív KHR-listára kerülés, késedelmi kamatok halmozódása, stb.)

Régebbi ügy

Bár ez az ügy tavaly szeptemberben érkezett, még szintén az írásbeli eljárás van folyamatban. Ebben az ügyben viszont még a nyári ítélkezési szünet előtt sor kerülhet a tárgyalásra.

Két devizahiteles ügy is az Európai Bíróságnál van, az újabbal kezdjük.2014-2015-ben rendezte az Országgyűlés, a kormány és az MNB az egyoldalú szerződésmódosítások kérdését, így 2015-ben sor került az árfolyamrés és a kamatemelések miatt jogtalanul felszámított törlesztőrészletek kamatos kamat figyelembe vételével történt visszafizetésére. Bár a forintosítás is megtörtént, érdemben nem változtatták meg a devizahitel-szerződések azon rendelkezéseit, amelyek szerintEzzel összefüggésben a magyar bíróság több kérdést is feltett az Európai Bíróságnak az irányelv értelmezésével kapcsolatban:A jogszabályi úton rendezett elszámolás szabályai akadályt jelenthetnek azon fogyasztók számára, akik további jogi eljárásokat kívánnak folytatni a kérdéses hitelszerződésekkel kapcsolatban.Ezen akadályok már abból a szempontból is problémásak, hogy kifejezetten csak azokat a fogyasztókat érintik, akik devizahitel-szerződéseket kötöttek, de nem nehezítik a nem fogyasztó hiteladósok (pl. cégek) vagy a nem devizában eladósodott fogyasztók helyzetét. A kérdéses akadályok olyan követelmények formájában jelennek meg, mint a túlzottan szigorú formai és tartalmi előírások megkövetelése a beadványok megszerkesztése során, az ilyen perekben kérhető jogkövetkezmények körének korlátozása, vagy a törvénnyel megállapított elszámolás a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi adatokra (pl. törlesztő részletek) vonatkozó pontos számszaki hatásai feltüntetésének kötelezővé tétele.Mivel e követelmények elmulasztása a fogyasztók által a törvényi elszámolás ellenére is felvállalt perek megszüntetéséhez vezethet, ezért az egy ilyen ügyben eljáró Fővárosi Törvényszék azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses követelmények összhangban vannak-e az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal.