  • Megjelenítés
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Podcast

Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a reklámadóról volt szó, amelyet már hat éve nem szednek be a médiaszektor szereplőitől, azonban ez most megváltozhat. 2026 második felétől az érintett adóalanyoknak ismét teljesíteniük kellene a különadó-bevallásukat, valamint fizetési kötelezettségüket. A különadó visszavezetésének részleteiről és hatásáról Csiki Gergellyel a Portfolio lapigazgatójával beszélgettünk. A műsor második felében Nyeste Orsolyával az Erste Bank makrogazdasági elemzőjével azt vizsgáltuk meg, hogy a másfél éves csúcson lévő forint erősödhet-e tovább a közeljövőben, és ha igen, meddig.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Reklámadó – (01:01)
  • Forint – (09:41)
  • Makronaptár – (23:07)

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Egyre bizakodóbbak a hazai vállalatok – ekkor jöhet a gazdasági fordulat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility