Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol

Az utóbbi időben a Mol nem éppen kedvező okokból került a figyelem középpontjába. Egyrészt az USA egyre erőteljesebben sürgeti az orosz nyersolajtól való gyors eltávolodást, erre jött rá a százhalombattai finomítónál kialakult tűzeset, és mindehhez még hozzácsapódott a horvát Janaffal folytatott hangos vita az ominózus olajvezeték-próbáról. Most azonban fordulhat a kocka és megtörhet a rossz hírek sorozata, ugyanis péntek hajnalban a vállalat közzéteszi a legfrissebb gyorsjelentését. És várhatóan nagyon erős lesz az anyag. Lássuk, mire lehet számítani!

Péntek hajnalban jön a Mol harmadik negyedéves gyorsjelentése, a vállalatot követő elemzők pedig már meg is tették tétjeiket azzal kapcsolatban, hogy a fontosabb sorokon milyen eredményre számítanak az olajtársaságtól.

Írásunkban megvizsgáljuk a legjelentősebb szegmenseket és az eredményeket alakító kulcsfontosságú tényezőket, de az orosz leválás jelenlegi helyzetével is foglalkozunk.

Upstream: nem jó, nem is tragikus

A kutatás-termeléssel foglalkozó Upstream szegmens teljesítményét elsősorban a kőolaj-és gázárak határozzák meg, illetve a kitermelt szénhidrogén mennyisége is befolyásolja a számokat.