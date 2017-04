Vége a Növekedési Hitelprogramnak, íme a végső számok

A kkv-hitelezés aktualitásairól is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

Az NHP három szakaszában együttesen mintegy 2800 milliárd forintnyi kedvező hitel került a vállalkozásokhoz.

Közel 40 ezer hazai mikro-, kis- és középvállalkozás érintett, összesen 78 ezer hitel- és lízingügylet jött létre.

Az NHP az MNB számításai szerint mintegy 2 százalékponttal járult hozzá 2013 és 2016 között a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatást pedig mintegy 20 ezer fővel bővítette.

A program trendfordulót hozott a kkv-hitelezésben: a hitelállományban korábban tapasztalt évi 5-7 százalékos visszaesés az NHP elindítását követően megállt, majd 2015-től fokozatosan emelkedésnek indult.

A dinamika 2016-ban már az - MNB által a hosszú távon fenntartható gazdasági növekedéshez szükségesnek tartott - 5-10 százalék közötti sávba került, az önálló vállalkozókkal bővített kkv-szektor közel 12 százalékkal, a kkv-szektor hitelezése pedig 8,1 százalékkal bővült.

Az MNB szerint az NHP kivezetése után várhatóan gördülékenyen zajlik majd a piaci alapú hitelezésre történő átállás, és így a továbbiakban is elegendő forrás áll a vállalkozások rendelkezésére. Az MNB előrejelzése szerint idén is a kívánatosnak tartott 5-10 közötti mértékben fog nőni a kkv-szektor hitelállománya.

A jegybank ezen felül az alábbi adatokat ismertette:Az elmúlt években végrehajtott kamatcsökkentéseknek köszönhetően már a piaci alapú hitelek is kedvező feltételek mellett érhetők el a vállalatok számára, emellett továbbra is segíti a piaci hitelezésre való visszatérést az MNB Piaci Hitelprogramja, amelyben 2017-re további 170 milliárd forintnyi hitelnövekményt vállaltak a bankok. Továbbá a visszatérítendő és vissza nem térítendő EU-s források is segítik a vállalkozások forráshoz jutását, amit érdemes kihasználniuk az elkövetkező időszakban. Az intézményi garanciavállalás pedig jelentős szerepet játszhat abban, hogy a kevésbé hitelképes vállalkozások is nagyobb mértékben jussanak forráshoz.