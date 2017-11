10 titokzatos család, akik a legnagyobb hatalommal bírnak a világon

Krupp, Tata, Rockefeller, Kennedy, Sabah

Krupp-család

A német Krupp dinasztia története 1587-ig nyúlik vissza, amikor egy felmenőjük elkezdett a pestis kitörése miatt elhagyatottá vált épületeket felvásárolni Essenben. Ahogy a pestis eltűnőben volt, úgy nőtt a vásárolt ingatlanok értéke és Arndt Krupp vagyona is. A leszármazottjai az ingatlanvásárlásból befolyó vagyont arra használták fel, hogy betörjenek a hadiiparba.1816-ban az acéliparban próbáltak szerencsét, ami olyan jól sikerült, hogy az évszázad végére a világ legnagyobb acélgyártói lettek a Kruppok. Több tankot és hadihajót is építettek a náci Németországnak a 2. világháború alatt, sőt, a család nem is titkolta, hogy támogatja Adolf Hitlert. A 2. világháború végére a család gyárait földig rombolták, de a Kruppok újraépítették azokat, és még ma is nagy befolyásuk van az acéliparban. 1999-ben a Krupp cég összeállt a Thyssen AG-val, ezzel jött létre a ThyssenKrupp AG.

A Krupp-család, forrás: kruppfamilyfoundation.org

Tata-család

Az indiai Tata-család is az acéliparnak köszönhetően szerzett jelentős vagyont, mára azonban sokkal kiterjedtebb lett a tevékenységük. A kezükben van a TATA Group holding cég, amely több iparágban is tevékenykedik, és olyan márkákat birtokolnak, mint a Jaguar Land rover. A holdingcég az indiai gazdaság felfutásával párhuzamosan virágzott fel.

Jamsetji Tata és családja, forrás: tata.com

Rockefeller-család

Az amerikai család története John D. Rockefellerrel kezdődött, aki szegénynek született és Amerika minden idők leggazdagabb embere lett. Volt olyan, hogy cége, a Standard Oil kezében volt az USA teljes olajkészletének 90%-a. Az általa hátrahagyott hatalmas vagyonnak köszönhetően leszármazottjai befolyásos emberek lettek a banki és politikai világban. A Rockefellerek ma is hatalmas vagyon birtokosai, de pontosan senki nem tudja megmondani, mennyi pénzük van.

John D. Rockefeller, forrás: AFP/ STF

Kennedy-család

A Kennedy-család alapvetően egy politikai dinasztiának bélyegezhető, miután 1947 és 2011 között legalább egy Kennedynek volt nemzeti szinten politikai státusza, például szenátori vagy kormányzói tisztséget töltött be. A Kennedy-családot azonban több tragédia is megrázta az elmúlt évtizedekben, a családtagok közül sokan gyilkosság vagy repülőgép-szerencsétlenség áldozatai lettek.

A Kennedy-család 1938-ban, forrás:jfklibrary.org

Sabah-család

A Sabah-ház jelenleg a Kuvait élén álló család, abszolút hatalmat élveznek az országban. Miután olajban gazdag nemzetről van szó, a család vagyona elképesztő méreteket ölt. Kuvaitra nemzetközi szinten sokan egy elhanyagolható hatalommal bíró országként tekintenek, pedig az ország stabil pozíciót tart fent a meglehetősen bizonytalan közel-keleti régióban, és ez főként a Sabah-háznak köszönhető, miután a jelentősebb hatalmi pozíciókat a család tagjai birtokolják az országban.

Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah sejk, forrás: auk.edu.kw