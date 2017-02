Megtriplázták vagyonukat a magyar gazdagok 10 év alatt

10% feletti vagyonnövekedés

Tavaly év végére a privátbanki szolgáltatóknál lévő vagyon meghaladta a 3900 milliárd forintot, ami június végéhez képest 6,3%-os, 2015 év végéhez képest pedig több mint 11%-os vagyonbővülést jelent. Tíz évvel ezelőtt felmérésben résztvevő privátbanki szolgáltatók 1300 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezeltek, ehhez képestAz elmúlt évtizedben az ügyfélszámlák nem bővültek olyan ütemben, mint a vagyon, de a 2006 év végi számlaadatokhoz képest a tavalyi 48 ezret meghaladó ügyfélszámla közel kétszeres növekedést mutat. A 2016 év végi számlaszámok csak minimális, 0,6-0,7%-os növekedést mutatnak a féléves és az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest is, így elmondható, hogy

. A Bank Gutmann a június végi 310 millióról 300-ra csökkentette a privátbanki belépési limitet, míg a Concorde Alapkezelő 20 millió forinttal, 80 millióra emelte a korábbi küszöböt. További újdonság, hogy a CIB több évig tartó limitfelülviszgálata után a szolgáltató 60 milliós küszöböt állapított meg privátbanki szolgáltatásaihoz. Ettől függetlenül a legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, továbbra is a Bank Gutmanné a legnagyobb 300 millióval, ezt követően az UniCredit, az MKB és a K&H holtversenyben van a második helyen 100 milliós limittel. A legalacsonyabb belépési összeghatárban sincs változás, a Budapest Banknál már 25 millióval privátbanki ügyféllé válhatunk.Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Concorde Alapkezelő büszkélkedhet a legmagasabb, 262 milliós vagyonnal, nem sokkal mögötte az MKB következik 236 millióval.

Az ügyfélszámlák számában tehát nem volt érdemi bővülés fél- és egyéves időtávon sem, tavaly év végén a Citigold számlaadataitól eltekintve. A gyakorlatilag stagnáló ügyfélszámla-adatok nem meglepőek, ha azt vesszük, hogy, és kevesebb tér van már a bővülés előtt, szemben például a prémium banki piaccal. Ez alapján a jövőben is maradhat a tendencia, miszerint az ügyfélszámláknál nem, hanem inkább az ügyfélvagyon szintjén lehet majd jelentőseb bővülést látni, számlák tekintetében olyan akvizíciók hozhatnak változást, mint a most februárban végbement Erste-Citi összeolvadás.Ha maradunk az éves összehasonlításnál, voltak kiugró növekedést elérő szolgáltatók is, mint az Equilor vagy az UniCredit, ahol 10%, illetve 20% feletti számlabővülést könyveltek egy év alatt. Az Ersténél, a Budapest Banknál, a Generalinál és az OTP-nél ehhez képest kisebb-nagyobb ügyfélszámlacsökkenést lehetett látni 2015-höz képest, az Ersténél az idei félévre vonatkozó felmérésben lódulhatnak meg nagyobb mértékben a számok, miután a Citigold ügyfeleit idén februárban vette át a bank.

A vagyonbővülés viszont annál biztatóbban fest, 2015-höz képest 11,7%-kal nőtt a privátbanki vagyon, de még féléves időtávon is 6,7%-os bővülésről beszélhetünk. Ezzel, egy évvel ezelőtt a válaszadók többsége 4-8% közötti vagyonbővülést várt egyéves időtávon a piac egészétől. A legnagyobb mértékű vagyonbővülés az Equilorhoz köthető több mint 56%-kal (alacsony bázisról), de mindenképpen pozitívum, hogy szinte mind a 14 szolgáltató (a Concorde Értékpapír enyhe vagyoncsökkenésétől eltekintve) pozitív éves vagyonváltozásról számolt be, 8-an közülük 10% feletti növekedési ütemmel büszkélkedhetnek, ami alátámasztja az egy évvel ezelőtti, saját vagyontól várt 8-12%-os bővülési becsléseket.

Érdekes adat is, hogy az adatok szerint, a legtöbb ügyfélszámlával az OTP-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként nagyjából 137-tel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a Generalinál vannak, ahol átlagosan 52 ügyfél jut egy tanácsadóra. Minden esetre meglehetősen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag. Igaz, minden évben nő valamelyest a privátbankárok száma, de a szektorszintű 1-2 fős bővülés nagyon kevés ahhoz, hogy javítani lehessen az ügyfélélményen vagy esetlegesen a szolgáltatás színvonalán. Márpedig az ügyfelek megtartása és az újak bevonzása egyre nagyobb teherként nyugszik a szolgáltatók vállán, miután az alacsony hozamok, a szabályozói megfelelés, a digitalizáció és a díjstruktúrák átláthatóságára vonatkozó törekvések is nehezítik a privátbankok vagyonszerzési törekvéseit.

A privátbanki ügyfelek többségének 50 milliónál is több pénze van

Tavaly félévkor a szolgáltatók adatközlése szerint 54%-kal többségben voltak azok az ügyfelek, akik 50 milliónál is nagyobb vagyonnal bírnak. Ez a szám év végére tovább nőtt, elérve a 60%-os arányt, amiben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 29%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

Klikk a képre!

A szektorszinten bővülő vagyon ellenére, ami annak tudható be, hogy a hat szolgáltató közül csak kevés tudott a piaci átlagnál nagyobb vagyonnövekedést felmutatni az elmúlt évben, miközben a kisebb vagyonokat kezelő szolgáltatók közül többen is bőven átlag felett teljesítettek.

Nőtt a készpénz és betét, csökkent a részvények súlya

Az elmúlt egy évben a privátbanki ügyfelek inkább a biztonságra törekedtek, legalábbis ezt mutatja, hogy a szolgáltatók adatközlése szerint. Ebben nagy szerepet játszhatott a tavalyi év több piaci eseménye is, az év eleji nagy piaci turbulenciák után júniusban a Brexitről szóló brit népszavazás, novemberben pedig Trump megválasztása borzolta a kedélyeket, igaz, utóbbi esemény korántsem hozta azt a piaci összeomlást, amire sokan vártak. A befektetési alapokban és kötvényekben tartott vagyon aránya érdemben nem változott, összességében a kezelt vagyon közel 70%-a van ebben a két konstrukcióban.

Ha egy éves időtávot nézünk, a szolgáltatók sokkal pozitívabbak a saját vagyonuk növekedésével kapcsolatban, mint a piac egészének növekedésével.. Volt olyan szolgáltató is, amely saját vagyonának bővülését 16% felettinek becsüli. Egy évvel ezelőtt többen voltak azok, akik 12% vagy a feletti vagyonbővülést vártak a saját vagyonban, ehhez képest valamelyest visszafogottabbak az idei becslések.

Hároméves időtávon már bátrabb becsléseket adtak a szolgáltatók, a többség szerint a teljes piaci vagyon 4-8%-os mértékben bővülhet, a saját vagyontól pedig a válaszok többsége szerint 8-12%-os bővülésre számítanak. Többen voltak ugyanakkor, akik a saját vagyontól 12% feletti növekedést várnak, és volt olyan merész becslés is, amely a piaci vagyonbővülést is 16% felettire teszi.

A szabályozói és piaci környezettől tartanak leginkább a privátbankok

. Nagyjából fej-fej mellett van a pénz- és tőkepiaci környezet, valamint az alacsony alapkamat-környezet is, mint kockázati faktor, míg a korábban nagyobb kockázatnak ítélt ügyfélbizalom visszaesett az 5. helyre. Ehhez képest a szolgáltatások technikai feltételeivel kapcsolatos félelmek felerősödtek, ami gyaníthatóan a jövő januárban bevezetésre kerülő MiFID II.-vel lehet összhangban, amely jelentős technológiai és szolgáltatási változásokat hozhat a privátbanki szektor számára is.