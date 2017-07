A legjobb tanulóink 10%-a jelentkezik külföldi egyetemre

A felmérés megmutatta: a leginkább kiemelkedő hazai gimnáziumok végzős tanulói közül minden tizedik (9,9%) adta be vagy adja be jelentkezését még idén külföldi felsőoktatási intézménybe (is).

A GVI azt vizsgálta, hogy a legkiemelkedőbb - az Országos kompetenciamérés eredményei alapján készült rangsor felső egytizedébe tartozó - budapesti, Pest és Győr-Moson-Sopron megyei végzős gimnazistáknak milyenek a továbbtanulási tervei. Ehhez egy önkitöltős kérdőívet állítottak össze, amelyet 20 gimnáziumban töltöttek ki a végzős diákok. Az eredmények 961 gimnazista válaszain alapulnak.Ők nem csak a szándékot jelezték, hogy szeretnének külföldön továbbtanulni, hanem megjelölték azokat a külföldi intézményeket, amelyekbe beadják jelentkezésüket, illetve a kiválasztott képzés szakterületét is megadták. Ez azt jelenti, hogy esetükben tényleges migrációs tervekről beszélhetünk, nem csupán ábrándokról.Az eredmények azt mutatják, hogy külföldi egyetemre nagyobb valószínűséggel jelentkeznek a lányok, a felsőfokú végzettségű apák gyermekei, a több idegen nyelvet beszélő tanulók, valamint azok, akik korábban részt vettek külföldön nyelvtanulási programon. Emellett a jobb anyagi helyzet is növeli a külföldi egyetemre való jelentkezés esélyét.A külföldi intézménybe jelentkező diákok elsődlegesen azvagyszeretnének tanulni.

A tudományterületek közül a gazdasági képzés emelkedik ki. A legtöbb diákhelyre igyekszik bekerülni.

Lényeges kérdés, hogy a tanulók milyen időtávra tervezik külföldi tartózkodásukat:, további 17 százalékuk az egyetem elvégzése után azt tervezi, hogy még egy ideig külföldön fog dolgozni. Magas (21%) azoknak az aránya, akik még nem tudják, hogy mennyi időre tervezik külföldi tartózkodásukat. 18 százalékuk szeretne a képzés befejezése után azonnal visszajönni Magyarországra.

A külföldi továbbtanulást a legtöbben aés aindokolják. Továbbá sok tanuló véli úgy, hogy külföldön több lehetősége, jobb munkája vagy magasabb életszínvonala lesz. A harmadik leggyakoribb válasz a nyelvtudás fejlesztése volt.