Eddig nem ismert számok a CSOK-ról és a készpénzgyilkos programról

Ezért gyorsul a növekedés

A 2016. november 30-i állapot szerint 24 ezer család kérelmét fogadták már be a bankok, ez nagyságrendileg 71 milliárd forint értékű támogatás. A három vagy több gyermekes új lakást vásárló vagy építtető kérelmezők háromnegyede, 3353 család továbbá kölcsönt is igényelt a vissza nem térítendő támogatás mellé, összesen 28,8 milliárd forint értékben.

A hat évre vonatkozó bérmegállapodás számos olyan intézkedést tartalmaz, ami a növekedést nagymértékben befolyásolja. Idén több korlát is volt, amelyek jövőre kikerülnek az alappályából. A bérmegállapodás pozitív hatásain túl jövőre nagyban számítunk az EU-források felfutására, valamint az építőipar megerősödésére a lakáspiaci reformoknak köszönhetően. Továbbá idén és jövőre is számolunk azzal, hogy a fogyasztás, a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások továbbra is húzzák a növekedést. Mindent összevetve azzal kalkulálunk, hogy jövőre 4,1 százalék lesz a gazdasági növekedés, majd 2018-ban további bővülést várunk, ott 4,3 százalék a célszám. A növekvő gazdaság nem járhat együtt az egyensúly felbomlásával, a költségvetési hiány az elkövetkezendő években továbbra is 3 százalék alatt lesz, valamint az államadósság folyamatos csökkentése is a gazdaságpolitika alapvető célkitűzése marad.Azért nem vagyunk csalódottak, mert mindenki azzal számolt, hogy a nagy felfutás majd 2017-ben jön el. Az elmúlt években nagyon kevés új lakás épült és egy teljesen haldokló piacot egy év alatt felhúzni szinte lehetetlenség. Az viszont már látszik az építésügyi statisztikákon, hogy a kiadott építési engedélyek száma 2,5-szerese a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Tehát a felfutás elkezdődött, és azzal, hogy beindulnak a lakásépítések, a CSOK-igénylések száma is várhatóan nőni fog és beindul a pozitív spirál.

Bérmegállapodás

A költséghatékonyság is fontos szempont: hüvelykujj szabály szerint ma Magyarországon egy százalékpontnyi járulékcsökkentés nettó 80-90 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek, szja-oldalon ugyanez 120 milliárd forint, tehát az szja csökkentés költségesebb megoldás lett volna.

A most elfogadott bérmegállapodás nagyon nagy lélegzetvételű, minimum 6 évre szól. Általános hüvelykujjszabály, hogy a nagy volumenű intézkedések hatását alapvetően 3 év után lehet érdemben felmérni, de legkorábban is egy év kell hozzá. Túl korai tehát még arról beszélni, hogy jövőre lehet-e további intézkedéseket tenni, hiszen csak 2017. január 1-től indul a program.Több lehetőség van a versenyképesség javítására, ennek a legjelentősebb elemét már ismerjük, ez a bérmegállapodás. Ezen kívül számos úgynevezett "soft elem" van, amivel minimális vagy 0 költségvetési kiadással lehet a versenyképességet növelni. A tárcánál azonosítottunk olyan lépéseket, amelyekkel a legkisebb költség-, illetve energiaráfordítással a legnagyobb mértékben lehet előreugrani a versenyképességi skálán. A kiadási oldalra mindig fokozottan figyelni kell, tehát ezek inkább olyan intézkedések, amelyek az adminisztráció, vagy például az ügyintézési határidő csökkentésével segítik a versenyképességet.Az már az idei növekedési adatokban is látszik, hogy a növekedés egyik legnagyobb korlátja a szakképzett munkaerő hiánya. Ezen - többek között - úgy lehet segíteni, hogy megfelelő bérezési rendszert dolgozunk ki, amelynek alapvető lépése a minimálbér megemelése. Azt is fontos tudni, hogy nem csak minimálbér-emelésről beszélünk, mert ha a legalacsonyabb bérszintet megemelem, akkor a bérskála többi részén is emelkedés várható. Hogy ez ne jelentsen kiemelt terhet a munkaadóknak, ezt az oldalt kellett valahogy kompenzálni, és ennek a legkézenfekvőbb eszköze, ha a munkaadói terheket, járulékokat csökkentjük. Másrészt vannak olyan statisztikák amelyek azt mutatják, hogy önmagában a munkáltatói terhek csökkentése a bérek emelkedését eredményezi. Tehát hosszú távon gyakorlatilag mindegy, hogy a munkaadói vagy munkavállalói oldalon csökkentem az adóéket, viszont rövid távon a legnagyobb hatást - az előbb elmondottak szerint - a béremeléssel párhuzamosan bevezetett munkáltatói járulékcsökkentéssel lehet elérni.Úgy lehetett tehát az egységnyi költségvetési kiadásra a legnagyobb versenyképesség-növelő hatást elérni, hogy a munkaadói járulékot csökkentjük. Továbbá a járulékcsökkentéssel lehetett háromszereplőssé tenni a programot, hiszen az állam így vállal át egy jelentős részt a munkaadóktól.A járulékbevallásokból lehet arra következtetni, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk. Mi azt látjuk, hogy nagyságrendileg 600 ezer fő körül van a minimálbéren és a garantált bérminimumon lévők száma. De ahogy az előbb is mondtam, ez nem ennyire fekete-fehér, a minimálbérek emelésével a magasabb fizetési kategóriákban lévők bére is emelkedik. Hiszen a mostani bérmegállapodás lényege, hogy növeljük az olyan szektorok számát, ahol nagyobb a növekedés hozzáadott értéke, tehát a termelékenység is megfelelően javulni tud. Ehhez az kell, hogy megfelelő képzettségű emberek megfelelő bérért dolgozzanak a magas termelékenységi szintet elérő munkahelyeken - ez segíti az ország növekedését.A mostani béremelés egy olyan környezetben született meg, ahol a munkaerő-eloszlás nem egyenlő. Ezen kívül a szakképzett munkaerőért fokozottabb a verseny, tehát az elképzelhető, hogy a hatékonyabb, a magasabb bért fizetni képes vállalkozások felé fog áramlani a munkaerő.Az adós kollégák hoztak olyan tanulmányokat, amelyek kimutatták, hogy adóelméleti szempontból a legkárosabb adó a vállalati nyereséget terhelő, utána jönnek a munkajövedelmet terhelő adók, utána a fogyasztási típusú adók, és ennek a sornak a legvégén vannak a káros externáliákat célzó adók. A legnagyobb versenyképesség-növelést tehát hogyan lehet elérni? Ha ennek a listának a tetejét, adóelméleti szempontból a legkárosabb szintet fogom meg, ez pedig a vállalati nyereségadó. A 9 százalékra csökkenő társasági adókulcs mindenkit érint, tehát ezekben a szektorokban is jelentős könnyebbséget és versenyképességi növekedést fog okozni az általános társasági adókulcs csökkentés.Azt is szeretném továbbá megjegyezni, hogy az elmúlt években a különadók száma jelentősen csökkent és a jövőben rendszerük azokban a szektorokban is egyszerűsödik, ahol még fennmaradtak a különadók: például 2017-ben törlésre kerül a hitelintézeti járadék is.A tranzakciós illeték nem válságadó, hanem egy fogyasztási, forgalmi típusú adó. Ha az EU kezdeményezéseit nézzük az adórendszerek átalakítása terén, ők is ezen adótípusok bevezetése felé tolják a tagállamokat. Ez tehát egy olyan adó, amely nagyon széles alapra nagyon alacsony mértékkel van kivetve, azaz jellemzőit tekintve az egyik leghatékonyabb. A versenyképesség és a hatékonyság fokozásának vizsgálata során tehát nem ez a terület volt fókuszban.

Készpénzmentes tervek

Összehasonlításképpen: a visegrádi országoknál ez 10 százalék, az EU-átlag pedig 8 százalék körül van. Ezek alapján látszik, hogy szükség van lépésekre, igyekszünk a készpénzhasználatot az európai átlagos szintre csökkenteni. A program ennek az első lépése.

Az elfogadóhelyek számának növelése azonban önmagában még nem elég a készpénzhasználat csökkentéséhez, ahhoz a lakosság pénzügyi tudatosságát is fejleszteni kell, ennek érdekében dolgoztuk ki a pénzügyi tudatosság koncepciót a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

A POS-program a nemzetgazdaság modernizációja irányába ható lépés, a gazdaság fehéredéséhez járulhat hozzá. Az európai átlaghoz képest ma magas a készpénz mennyisége Magyarországon, amely nagyságrendileg eléri a 4500 milliárd forintot, ez a GDP körülbelül 13 százaléka.Ez egy 2,4 milliárdos program, 80 ezer forint a támogatás összege terminálonként, tehát itt egy 30 ezres célszámról beszélünk. Már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés a szolgáltatók részéről. A mai állapot szerint a szolgáltatók előjegyzései nagyságrendileg lefedték ezt a 30 ezres mennyiséget.Ha abból indulunk ki, hogy jelenleg 220 ezer online pénztárgép üzemel Magyarországon és közben 100 ezer bankkártya-elfogadóhely van, akkor érezhető, hogy van még egy komoly hiány. A mostani program keretében 30 ezerrel növekedhet az elfogadóhelyek száma, tehát van még lehetőség továbbmenni.A mostani jogszabály azokat a helyeket célozza meg, ahol még nincs kártyaelfogadó terminál. A termináloknál különböző díjtételek vannak: fix költségek és járulékos költségek, mint pl. karbantartás, fenntartás stb. A járulékos költségek alapvetően alacsonynak mondhatók, maga a beruházás az, ami kiemelt költséggel jár. Azzal, hogy ehhez adunk egy egyszeri kedvezményt, várjuk azt, hogy sok helyen megtörténik a terminálok kiépítése. Azáltal, hogy egyre több helyen lesz elfogadó terminál, éleződik a verseny, így csökkennek a fajlagos költségek is, tehát várható, hogy azokon a helyeken is, ahol magasabbak a jutalékok, ott is csökkenni fognak. Egyébként a költségek szintje is relatív. Nyilván a fajlagos költségek a kisebb vállalkozásoknál - az alacsonyabb bevételi alapra vetítve - magasabbak. Az új program alapvetően azt segíti, hogy a terminálok száma növekedjen, főleg a kisvállalkozások körében, így kiemelten ezen szektor költségét csökkentse. Következésképpen ez is a versenyt fogja kiegyenlíteni, így várhatóan költségcsökkenést fog eredményezni.Így van. Ez már néhol megjelenik a tantervben, de csak választható tantárgyként. Szeretnénk ezt beépíteni, hogy a diákok már az alsó szintű oktatásban is tanulják. Hiszen a pénzügyi tudatosság mindenütt jelen van, fejlesztése a lakosság egészére kiterjedő állami feladat. A jövőben a pénzügyi termékek még bonyolultabbá, összetettebbé fognak válni, az egyre szélesebb kínálat pedig egyben nagyobb kockázatot is jelent. Ezt a kockázatot szeretnénk csökkenteni, a lakosság döntéseit szeretnénk segíteni a pénzügyi ismeretek könnyebb elérhetővé tételével, oktatással, előadásokkal, kampányokkal, az eddig ezen a téren működő programok összehangolásával.