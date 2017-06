Jól járnak a nyugdíjasok? Itt az újabb áfacsökkentési javaslat

A szövetség szerint ez az áfacsökkentés kétmilliárd forintos bevételkieséssel járna, ami szerintük elhanyagolható a pozitív hatásokhoz képest.

Eddig azonban hiába szorgalmazta az OSZ az áfacsökkentést, pedig Magyarországon becslések szerint 1-1,2 millió ember szorul gyógyászati segédeszközre, így például kerekesszékre, hallókészülékre, gyógycipőre, speciális kötszerre, pelenkára vagy kompressziós harisnyára.A szövetség úgy érvel, hogy gyógyeszközök használói többnyire idős emberek, akiknek a gyógyszerkiadásai is jelentősek, és sokan több segédeszközt is használnak. Emlékeztetnek arra is, hogy ezek az eszközök a rendszerváltáskor még áfamentesek voltak, azóta viszont többek tb-támogatása is csökkent.A speciális kötszereket, illetve az inkontinenciabetéteket használók számára például az jelent komoly gondot, hogy egyszerre többtucatnyi terméket kell(ene) egyszerre megvásárolniuk, ami havonta akár tízezer forintos kiadást is jelenthet. Hasonló a helyzet a nagy méretű sérvvel vagy nem első alkalommal műtött betegek számára szükséges extra méretű köldök- és hasfalsérvkötők esetében.