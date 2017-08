Nagy változásokra készülhetünk az adózásban

Könnyítés

Két törvény, nagy része változatlan

Az új elemek

A nemzetközi példák alapján bevezetett, kezdő vállalkozások 6 hónapos, ingyenes adóhatósági mentorálása. Az új Art. adóhatóság szolgáltatásaira vonatkozó része azonban egyebekben a már jelenleg is meglévő, csak nem szolgáltatásként nevesített funkciókat takarja (pl. telefonos ügyfélszolgálat, köztartozásmentes adatbázis üzemeltetése). A kapcsolatfelvételt követően fél éven keresztül személyre szabott segítséget nyújt az adóhatóság.

Egy évben maximálják az adóellenőrzések hosszát. Az EY itt saját tapasztalatai alapján megjegyzi, hogy a cég ügyvédi irodája is több olyan ügyben lát el képviseletet, ahol az adóellenőrzés már több éve húzódik. Az adóhatóságra nézve kellemetlen újdonság, hogy 1 éven belül akkor is mindenképpen be kell fejezni az az ellenőrzést mindenkinél, ha az adózó az ellenőrzést akadályozza.

Szándékos adókijátszás esetén felére csökken az adóbírság (jelenlegi 200%-os mértéke), ugyanakkor több esetben szabhatnak ki emelt összegű bírságot. Praktikus szabály az EY szerint, hogy aki lemond a fellebbezésről és befizeti az adótartozást, nem köteles megfizetni az adóbírság felét (feltételes adóbírság kedvezmény).

A késedelmi pótlék számítása azonban az adózók terhére változik a jelenlegi rendkívül alacsony jegybanki alapkamat miatt, és ez hatásában mérsékelheti a fellebbezés lemondásából eredő adóbírság megtakarítást. A mulasztási bírság kezelhetetlenné vált szabályrendszere emellett egyszerűsítésre kerül, azonban sem az elkövetési magatartások, sem a bírságtételek érdemben nem változnak.

Megszűnik továbbá a fokozott adóhatósági felügyelet, mely a korábbi adózói életútból feltárt kockázatokat kezelte valóban jelentős adminisztrációs teher mellett.

Megszűnik az adószám felfüggesztés is, azonban annak legfontosabb esetei - így a bírósági gyakorlat alapján is problematikus, a címzett ismeretlensége vagy levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen hivatalos irat miatti felfüggesztési ok - átkerülnek az új Art. adószám törléssel járó intézkedései közé, azaz az érintett adózó súlyosabb fenyegetettséggel néz szembe, mint eddig.

Az NGM közleményben nem szereplő egyéb, kisebb horderejű kedvező változások vannak, pl. az automatikus részletfizetési lehetőség esetköre és összeghatára nő, az önellenőrzési pótlék elengedését is lehet kérni, önellenőrzési szándékot lehet bejelenteni.

Érdekes és minden bizonnyal vitákat generáló új szabály lesz az is, ha hatályba lép, hogy a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat egyáltalán nem ismerhető meg, ha adótitoknak minősül.

Melyik törvényé lesz az elsőbbség?

Amit észre fognak venni az adózók

A jogalkotó ezzel a módosítással akarja megszüntetni azon helyzetet, hogy a legolcsóbb hitelező jelenleg az adóhatóság, illetve az állam

A napokban jár le a "Tervezet az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényről" című jogszabály véleményezésének határideje. A Nemzetgazdasági Minisztérium jelentős egyszerűsítést, új szolgáltatást és az adózók számára több fontos könnyítést ígér a tervezetben.Az újraszabályozás miatt nem számol a tárca sem bevétel-növekedéssel, sem bevétel-kieséssel, azonban azt feltételezi az NGM, hogy hosszú távon a kedvezőbb adminisztrációs környezet javíthat az adózási hajlandóságon. Ezt azonban nem lehet számszerűsíteni. A kiadási oldalon adóhatósági informatikai fejlesztések jelentkeznek, ezek azonban illeszkednek a folyamatban lévő e-ügyintézéshez kapcsolódó fejlesztésekhez.Lényeges hatás lesz az adminisztrációs terhek csökkenése, mind az adózói, mind az adóhatósági oldalról.a tervezet értékelésében kiemeli: a jelenleg hatályban lévő Art.-t két jogszabályra bontja. Így megújul a változatlanul terjedelmes adózás rendjéről szóló törvény (Art.) és létrejön mellette a viszonylag rövid és tömör adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Adórendtartás). Itt megjegyzik a tanácsadó cég szakértői, hogy a két törvény között átfedések maradtak, illetve összefüggő előírások a két törvényben külön kerültek elhelyezésre.Vannak azonban erényei is az új törvényeknek, ez a közérthető fogalmazás (az Adórendtartásban önálló alapelvként be is került a közérthetőség), logikai és szerkesztési letisztultság, áttekinthetőség, a jelenlegi Art.-ben a módosítások nyomán szétszórt, de összefüggő szabályok pl. már egymás mellett jelennek meg.Ugyanakkor elmondható, hogy sok tartalmi változás nincsen, a szabályozás koncepciója, az eljárások felépítése, az adózói és adóhatósági jogok és kötelezettségek rendszere lényegében változatlanok maradnak, sőt a két törvényJellemző még az új koncepcióra, hogy számos, jelenleg törvényi szinten szabályozott jogintézményt a jogalkotó alacsonyabb szintű jogszabályokba "szervez ki" - így pl. az ellenőrzés részletes szabályait is kormányrendelet fogja rendezni.A leglényegesebb változások az EY szerint:Az EY értékelése szerintAz adózói jogok e körben ugyan látszólag bővülnek, mert adóperekben is lesz lehetőség fellebbezésre, tehát több fórum lesz, ám tartalmilag mégis csorbulnak - véli a tanácsadó cég. Az észrevételezési határidő jogvesztő lesz (és a rendelkezésre álló határidő 15 napról a duplájára, 30 napra változik), de ami fontosabb, hogy a fellebbezésben (és új eljárásban) - a jelenlegi koncepcióval gyökeresen szakítva - új tényre, körülményre, bizonyítékra már csak kivételes esetekben és megszorításokkal lehet hivatkozni. A hatékonyság jogalkotói igénye, az eljárások minél gyorsabb lezárásának érdeke fejeződik ki ebben.Mindez egyébként az adózók számára azt jelenti, hogy sokkal korábban, már az elsőfokú eljárás alatt aktívabbnak kell lenniük, érdemben bele kell bocsátkozniuk az ellenőrzés folyamatába, a revizorokkal kommunikálniuk, az eljárási jogokkal pedig élniük kell - hívja fel a figyelmet az EY.Az EY összességében úgy fogalmaz, hogy tartalmilag az új törvények forradalmi változást nem hoznak, de formai, szerkesztési szempontból áttekinthetőbbé, kezelhetőbbé teszik a joganyagot a jogalkalmazók számára. 2018. január 1-ig nem kizártak a jelentős változások sem és sok múlik az alacsonyabb szintű jogforrásokban elhelyezett részletes előírásokon is.értékelésében azt emelte ki, hogy jelenleg nem lehet eldönteni, hogy egymáshoz viszonyítva vajon az adóigazgatási rendtartás (Art) vagy az adóigazgatás rendje élvez elsőbbséget, jogi értelemben melyik az általános, illetve melyik a különös szabály. A két törvény egymáshoz való viszonya most még rendezetlen.Ezt a bizonytalanságot mindenképpen meg kell majd szüntetni, mint ahogy a párhuzamos rendelkezéseket is tisztázni kell, illetve a másik oldalról azt is orvosolni kell, hogy vannak olyan jelenleg hatályos rendelkezések, amelyek egyik törvényben sem kaptak helyet. Ezért nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a célul kitűzött egyszerűsödést nem fogja szolgálni, hogy az eddig az Art-ban megtalálható eljárási szabályok már nem egy törvényben, hanem két, vagy akár három, vagy még több törvényben fognak megjelenni - fogalmaz a szakértő.2018. január 1-től a közigazgatási végrehajtás egész rendszere átalakul, és a NAV mint általános végrehajtási szerv fog a továbbiakban működni. A közigazgatási végrehajtásra vonatkozó, átfogó szabályozást pedig külön törvény fogja tartalmazni, ám az Art 2018. január 1-jei szabályai között már most is találhatunk végrehajtási intézkedéseket - teszi hozzá.Az adómenedzser szerint összességében az adózást érintő új szabályozások a vállalkozások életében jelentős változást nem fognak hozni, azonban a vállalkozások adóztatásában igen.a legfontosabb változások között tartja számon a kiszabható bírságok mértékének változását, melyek egyaránt tartalmaznak az adózók számára kedvező és kedvezőtlen változásokat.A tervezet adózók számára fájdalmas pontja a késedelmi pótlékot és a késedelmi pótlékhoz igazodó (általában annak 50 százalékát jelentő) önellenőrzési pótlékot érinti. Az új adóeljárási törvény tervezete szerint a pótlék mértéke a jelenlegi jegybanki alapkamat (0,9 százalék) kétszereséről (1,8 százalék) a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékére (5,9 százalék) emelkedne - mutat rá Gyányi.- emeli ki.

Forrás: WTS

Mi is ez az egész? A rendszerváltást követően 1990-ben az adózás rendjéről szóló XCI. törvény kodifikálta Magyarországon elsőként az adózás rendjét, annak törvényessége és eredményessége érdekében és ennek megfelelően csokorba szedte az adózók jogait és kötelezettségeit is - emlékeztet az EY. A jelenleg hatályos 2003. évi XCII. törvény is megőrizte a korábbi törvény vívmányait, azonban az elmúlt 14 év alatt az adóigazgatásban, adóeljárásban is olyan nagy horderejű változások következtek be (gondolhatunk itt akár az online pénztárgépekre, EKÁER-re vagy e-szja-ra), melyek nyomán a számos módosítással már kezelhetetlenül megterhelődött a jogszabályszöveg, miközben a közérthetőség, áttekinthetőség és az adóhatóság szolgáltató jellegének erősödése iránti társadalmi igény fokozódott. Ezért a jogalkotó elérkezettnek látta az időt, hogy teljes újra-kodifikálással rendezze a felduzzadt joganyagot.

A késedelmi pótlék minimális mértéke is változik a jövőben. A tervezet szerint a NAV az 5000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írná elő. Ez az értékhatár jelenleg 2000 forint. A tervezet szerint a kis összegű pótléktartozások kezelése, végrehajtása aránytalanul nagy kapacitásokat köt le, ez indokolja az értékhatár megemelését - magyarázza a WTS szakembere.