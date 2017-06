Ők lesznek az Orbán-kormány kedvencei jövőre

Ez mindent elárul a kormányról

A kormány idén is azt az utat választotta, hogy korán készíti el a jövő évi költségvetést. Ennek megfelelően a kormánypárti képviselők ma meg is szavazhatják a Parlamentben a 2018. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Ezért összegyűjtöttük, mit tervez jövőre a kormány és ezekkel az intézkedésekkel kik járhatnak jól.Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kormány mely területeknek és kiknek kedvez, akkor érdemes megnézni a jövő évi költségvetés kiadási oldalának funkcionális bontását. Ebből kiderül ugyanis, hogy a főbb célok között hogyan osztja szét a forrásokat és ezek összege hogyan változik évről évre.Elsőként íme a lényeges ábra:

Erre lesz pénz

Ezek alapján kijelenthetjük: az állam működtetése egyre többe kerül az adófizetőknek, de a jóléti funkciókra is rátenyerelt rendesen a kormány. Az arányokban lényeges eltolódás nem történt, szembetűnő viszont, hogy az állam működési funkcióira költött összeg arányaiban is jelentősen növekedett. A működési kiadásokon belül szinte az összes főbb soron többet fog költeni a kormány, mint idén, a védelem 30 milliárd pluszt kap, a rendvédelem és közbiztonság 127 milliárd forinttal költhet többet.A jóléti kiadások látványos nominális bővülése azzal függ össze, hogy a kormány ezen belül minden területnek többet ad. Az államháztartás konszolidált adatai szerint 85 milliárd forinttal több jut oktatásra, az egészségügyi keret 100 milliárd forinttal növekszik, a TB-ellátások, azon belül is kifejezetten a nyugdíjkiadások pedig szárnyalnak az idei tervekhez képest.Ha a konkrét kiadási célokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy a kormány például jelentős összegeket fordít jövőre állami beruházásokra . Az egyik ilyen tétel a Paks 2 beruházás, az eredeti 106,7 milliárd forintos összeghez itt még 20 milliárd forintot csapott hozzá a kormány a módosításokkal. Emellett komoly összegek mennek el a lakásépítési támogatásokra (a CSOK felpörgésével párhuzamosan), a Modern Városok Programjára, a közúthálózat felújítására és a költségvetési szervek is óriási beruházási kiadást valósíthatnak meg.Az Állami Számvevőszék összesítéséből kiderül: ezen állami beruházások együttes összege meghaladja az 1300 milliárd forintot (a kormány 40 353 milliárd forintos GDP-prognózisából kiindulva, ez a nemzeti össztermék 3,2%-a).A nyugdíjasok sem járnak rosszabbul jövőre, sőt. A költségvetés kidolgozásáért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumban jövőre 3%-os inflációval kalkulálnak, vagyis a nyugdíjasok 2018-ban ekkora emelésre számíthatnak az év elején. Emellett 32 milliárd forintot különített el a kormány jövőre a nyugdíjprémium kifizetésére (az idei 24 milliárd forintos prémium után), ez a jogszabályban meghatározottnál nagyobb gazdasági növekedésből fakad.Számításaink szerint jövőre egy átlagnyugdíjban részesülő nyugdíjas 44 ezer forintnyi emelésnek és további 16 ezer forintos egyszeri juttatásnak örülhet.

Van miből költekezni

Nemcsak a nyugdíjasok, de a családok egy jelentős része is örülhet bizonyos költségvetési intézkedéseknek. Egyrészt folytatódik a kétgyermekesek adókedvezményének növelése, másrészt csökken bizonyos termékek és szolgáltatások áfakulcs, harmadrészt a demográfiai akcióterv néhány lépésére is forrást különített el a kormány.Arra is rámutattunk , hogy jövőre a kormány lényegesen többet tervez költeni a társadalombiztosítási alapok támogatására, mivel a járulékcsökkentés miatti kieső bevételeket a kormánynak valahonnan elő kell teremtenie. Emellett jövőre az önkormányzatok is nagyobb támogatásban részesülhetnek.A kiadás oldalon fellelhető célokra a kormány szerint könnyedén megvan a fedezet. Az áfabevételek és a lakossági befizetések tekintetében ugyanis (az erős GDP-növekedésre és fogyasztásbővülésre alapozva) óriási növekedésre számít a kormány.Emellett segítik a bevételi oldal megalapozottságát a gazdaságfehérítő intézkedések. Ezek közül a legfontosabb a számlázóprogramok online bekötése lesz a NAV-hoz, de az adóhatóság stratégiai megújításához is nagy reményeket fűz a kormány. Az NGM azt is elárulta, hogy jövőre a GDP mintegy 0,9%-ának megfelelő bevételnövelő hatás keletkezik a gazdaságfehérítő intézkedések nyomán.