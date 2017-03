Váratlan adóemelésről döntött a kormány

Emelkedik az adó mértéke

Ennek lényeges pontja, hogy váratlanul emelkedik a reklámadó mértéke a 100 millió forintos árbevételi szint feletti rész után: a jelenlegi 5,3%-os adómérték helyett 9%-ot kell majd befizetni az államnak.

Ezzel magyarázza az NGM

A törvény a javaslat szerint május 25-én lépne hatályba.

A Bizottság rosszallása ellenére a törvényjavaslat legfőbb célja az, hogy az alacsony (100 millió forintnál kevesebb) reklámadóalappal rendelkező vállalkozásoknak a jövőben se kelljen reklámadót fizetniük. Ezért amennyiben a parlament megszavazza, a 100 millió forintos reklámadóalap mentes lenne az adó alól. E mentesség az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban de minimis támogatásként vehető igénybe.

És még néhány elem

A reklámadót módosító törvényjavaslatot nyújtott be Varga Mihály kedden (a pdf itt elérhető).A módosítás érdekessége ugyanakkor, hogy idén január 1. és május 31. között 0% lesz az adó mértéke (eddig 5,3% volt érvényben), "annak érdekében, hogy egyetlen adózó esetén se következzék be visszamenőleges hatályú tehernövekedés", majd június elsejétől 9%-ra emelkedik az adóteher.A benyújtott javaslatról egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt. Ebben emlékeztetnek: az Európai Bizottság 2016. november 4-ei határozata szerint a reklámadó több ponton sérti az uniós állami támogatási szabályokat. "A kormány a brüsszeli döntést megtámadta, jogorvoslatot kért az Európai Bíróságtól. Tekintettel az adófizetők érdekére, a jogbiztonságra, valamint a brüsszeli döntés kötelező végrehajtására, a Nemzetgazdasági Minisztérium a reklámadó módosítására nyújtott be javaslatot az Országgyűlésnek" - írja az NGM.A javaslat indoklása szerint azonban a jogvita nem bír halasztó hatállyal, ezért végre kell hajtani a Bizottság határozatát.A kormány azonban kitart a sávosan progresszív adóztatás mellett, amit Brüsszel kifogásolt. Az NGM hangsúlyozza:Ezt a "támogatást" az adóalany akkor tudja igénybe venni, ha megfelel a csekély összegű támogatásokról rendelkező 1407/2013/EU bizottsági rendelet kritériumainak (3 év alatt 200 000 euró értékben nyújtott kis összegű támogatások, azzal, hogy mezőgazdasági, illetve halászati tevékenységnél a de minimis keret lényegesen alacsonyabb).Amennyiben a törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja, az érintettek a már megfizetett reklámadót az adó-visszatérítés szabályai szerint kérhetik vissza. Emellett a korábbi adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót sem kell megfizetni.Kedvező változás, hogy a saját célú reklám közzététele nem lesz adóköteles, annak közvetlen költsége nem képez adóalapot - jegyzi meg az NGM."A kormány tehát továbbra is kiáll azon az innovatív magyar kezdeményezés mellett, amellyel a reklámtevékenységet végző világcégektől is beszedhető az állami költségvetést megillető adó" - írja a tárca.