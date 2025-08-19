Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

A villamosenergia-rendszer kiegyenlítő piaca biztosítja, hogy a termelés és a fogyasztás valós időben egyensúlyban maradjon. Ahogy nő az időjárásfüggő megújulók – különösen a nap- és szélerőművek – aránya, a hálózat stabilitásának megőrzése egyre nagyobb kihívást jelent. E technológiák termelése nehezen előrejelezhető (legalábbis nagyon pontosan), emiatt a kiegyenlítő piacon az árak is rendkívül ingadozóvá váltak. Előfordulhat, hogy

percek alatt extrém tartományba szöknek fel vagy zuhannak le az árak

- aminek súlyos következményei lehetnek.

A nagy hal megeszi a kis halat

A kiegyenlítő piac volatilitása hozzájárult a finnországi kiskereskedelmi árampiac átalakulásához, aminek szemléletes példája az Oomi és a Lumme Energia egyesülése. Nemrég jelentették be, hogy a finn árampiacon nagyobb játékosnak számító Oomi felvásárolja a piaci versenytársát, a Lumme Energia kiskereskedelmi üzletágát. Ezzel az Oomi lett Finnország legnagyobb áramszolgáltatója, megelőzve a korábbi piacvezetőket. A tranzakció a tervek szerint 2026-ban zárul, a versenyhatósági jóváhagyás után.

A felvásárlás mögött meghúzódó okok között szakmai vélemények szerint kiemelten szerepel a piaci árkockázatok növekedése és az emiatt jelentkező méretgazdaságosság igénye. Mikael Venäläinen, a Lumme anyavállalatának vezérigazgatója rámutatott, hogy

az utóbbi években jelentősen felgyorsult a kiskereskedelmi piac koncentrációja, ami már-már trendszerű.

Venäläinen szerint a "fennmaradáshoz elengedhetetlen a kellő ügyfélbázis és tőkeerő."

A Lumme Energia 2024-ben több mint 5 millió euró veszteséget szenvedett el, 2025 első negyedévében pedig további 12 millió eurós mínuszt könyvelt el. Ezek a súlyos veszteségek nagyrészt a 2021-2022 folyamán megugró nagykereskedelmi árakra vezethetők vissza. Konkrétan, 2021 végén a Lumme olyan helyzetbe került, hogy rendkívül magas áron kellett energiát vásárolnia a tőzsdén, miközben sok ügyfelének alacsonyabb fix tarifát garantált. Az így keletkező különbség a cég számára óriási veszteséget eredményezett: pár hónap alatt 46 millió eurós veszteség halmozódott fel.

Bár a vállalat korábbi veszteségei elsősorban a nagykereskedelmi árrobbanásból fakadtak, a logika hasonló: míg 2021-ben az tőzsdei áramárak tartós szintemelkedése vitte mínuszba a cégeket, addig ma a kiegyenlítő piacon akár néhány negyedóra extrém áralakulása is hasonló hatást válthat ki. Ezért az eset kiválóan szemlélteti, milyen kockázatot hordoz a kiszámíthatatlan ármozgás egy kisebb szolgáltató számára, ha a pozíciói nincsenek megfelelően lefedezve vagy nem tudja költségeit áthárítani.

Elég egy pillantás a katasztrófához

A kiegyenlítőenergia-piaci árvolatilitás a termelők, termelési szövetkezetek (energiaközösségek, bár ennek itthon még nincs nagy jelentősége) és az aggregátorok számára is komoly pénzügyi kockázatot jelent. Ezt jól példázza egy svéd szélerőmű-társulás története. 2025 márciusában egy szokatlanul szélsőséges piaci esemény során a Solivind – amely néhány közösségi tulajdonú szélturbina termelését értékesíti –

alig pár perc leforgása alatt a havi nyeresége felét elveszítette a kiegyenlítő-piacon.

Mi vezethetett ilyen drámai veszteséghez? A beszámolók szerint az egyik hétvégén váratlanul nagy eltérés alakult ki a rendszerben a tervezett és a valós termelés között, ami miatt a svéd rendszerirányítónak gyorsan kellett beavatkoznia. Mivel nem állt rendelkezésre elegendő rugalmas kapacitás a rendszerben, a kiegyenlítő árak az egekbe szöktek egy adott 15 perces intervallumban, ami a vállalat számára egy igen vaskos mínuszt jelentett.

A jó, a rossz és a csúf

Az utóbbi években a rendszerszintű változások is hozzájárultak a kiegyenlítő piac volatilitásának növekedéséhez. Európai Uniós előírás alapján a tagállamoknak át kellett térniük a 15 perces elszámolási időszakra a korábbi hosszabb (jellemzően 60 perces) periódus helyett. A már említett északi országok – amelyek sokáig órás elszámolást alkalmaztak – 2023-ban vezették be a negyedórás elszámolást, majd 2025 márciusában egy új, automatizált kiegyenlítő rendszer indult útjára a régióban (Nord Pool - páneurópai áramtőzsde). Ennek részeként a tartalék kapacitások aktiválását egy számítógépes algoritmus végzi a korábbi kézi (manuális) beavatkozás helyett. Ezek a fejlesztések célja, hogy a rendszer rugalmasabban és pontosabban reagáljon a gyorsan változó termelési/fogyasztási helyzetekre.

A 15 perces automatizált elszámolás bevezetésének hatásai azonban vegyesek voltak. Pozitívum, hogy a frekvencia eltérések csökkentek, javult a rendszer stabilitása. Ugyanakkor a finomabb időbeli felbontás és az új algoritmus számos éles árkilengést eredményezett a bevezetés utáni időszakban. Mivel immár minden negyedóra külön-külön kiegyenlítésre kerül,

egy rövid ideig fennálló kínálati keresleti probléma is azonnal drámai ártüskét vagy árzuhanást okozhat,

ahelyett hogy egy órás intervallumon belül kiegyenlítődne. Például 2025. március 23-án Svédország több árazási zónájában a lefelé szabályozási piacon egy negyedórás intervallumban az elszámolóár elérte a technikai padlót, a mínusz 10 000 EUR/MWh-t - az árképzés helyességét a piaci szereplők később vitatták.

De nem kell sokat visszamenni az időben: előző héten, egészen pontosan augusztus 14-én is egy igen jelentős kiegyenlítői ártüskét láthatunk a lenti grafikonon. Ekkor a 8:45 és 09:00 közötti 15 perces periódusban 2439 euró/MW volt a kiegyenlítő ár.

Forrás: Nord Pool

A 15 perces elszámolás bevezetése óta több ilyen szélsőséges ár-eseményt regisztráltak. Az első hónapok tapasztalatai alapján továbbá kiderült, hogy a határon átnyúló kiegyenlítő kapacitások korlátozott elérhetősége miatt gyakoribbak a lokális, csak egy-egy országot vagy zónát érintő extrém árak. A rendszer tehát egyelőre kevésbé tudja a szomszédos régiók tartalékaival csillapítani a helyi kilengéseket, ami kiárázza a kisebb szereplőket: aki pont rossz helyen, rossz időben egyensúlytalan, az most nagyobb eséllyel kap kiugró elszámoló árat.

De miért csak őket?

A kiegyenlítőenergia-piaci árvolatilitás aránytalanul nagy terhet ró a kisebb piaci szereplőkre – ugyanis:

Korlátozott pénzügyi tartalékok: A nagy árkilengések miatti veszteségek elviseléséhez komoly tőke vagy hitelkeret szükséges. Egy nagyvállalat likviditási pozíciója jellemzően erősebb, könnyebben kibír egy-egy rossz hónapot, míg egy kis cégnek akár egyetlen extrém kiegyenlítőáras nap is végzetes lehet. A Solivind és a Lumme esete is jól példázza ezt: mindketten havi vagy éves profitjukat elvesztő veszteségeket szenvedtek el egy-egy rendkívüli piaci napon.

A nagy árkilengések miatti veszteségek elviseléséhez komoly tőke vagy hitelkeret szükséges. Egy nagyvállalat likviditási pozíciója jellemzően erősebb, könnyebben kibír egy-egy rossz hónapot, míg egy kis cégnek akár egyetlen extrém kiegyenlítőáras nap is végzetes lehet. A Solivind és a Lumme esete is jól példázza ezt: mindketten havi vagy éves profitjukat elvesztő veszteségeket szenvedtek el egy-egy rendkívüli piaci napon. Szűkebb portfólió és kockázatmegosztás hiánya: A kisebb cégek jellemzően kevesebb ügyféllel vagy termelőegységgel rendelkeznek, és gyakran specializáltak (pl. csak szélenergiát termelnek, vagy egy régióban szolgáltatnak). Emiatt kevésbé tudják házon belül kiegyenlíteni a termelési és fogyasztási ingadozásokat. Egy nagyobb energiavállalat portfóliójában előfordulhat, hogy egyes erőművek többlete fedezi mások hiányát, vagy földrajzilag diverzifikált, így a helyi időjárási anomáliák hatása tompul. A kicsik ezzel szemben gyakran egy lapra – vagyis egy technológiára/időjárásra – tesznek fel mindent, így jobban ki vannak téve az előrejelzési hibáknak és a helyi piaci anomáliáknak.

A kisebb cégek jellemzően kevesebb ügyféllel vagy termelőegységgel rendelkeznek, és gyakran specializáltak (pl. csak szélenergiát termelnek, vagy egy régióban szolgáltatnak). Emiatt kevésbé tudják házon belül kiegyenlíteni a termelési és fogyasztási ingadozásokat. Egy nagyobb energiavállalat portfóliójában előfordulhat, hogy egyes erőművek többlete fedezi mások hiányát, vagy földrajzilag diverzifikált, így a helyi időjárási anomáliák hatása tompul. A kicsik ezzel szemben gyakran egy lapra – vagyis egy technológiára/időjárásra – tesznek fel mindent, így jobban ki vannak téve az előrejelzési hibáknak és a helyi piaci anomáliáknak. Korlátolt szakértelem és infrastruktúra: A volatilis kiegyenlítőpiacon való sikeres navigáláshoz fejlett prognosztikai eszközökre, 24/7 kereskedési kapacitásra és kockázatkezelési stratégiákra van szükség. A nagy energiacégek külön kereskedési csapatokat és algoritmusokat működtetnek, akik azonnal reagálnak az árváltozásokra, optimalizálják az erőművi kibocsátást vagy a vásárlást. Ezzel szemben egy kisebb szolgáltatónak/termelőnek gyakran nincs erőforrása ilyen profi rendszerre – lehet, hogy késve reagálnak egy váratlan eseményre, vagy nem is követik szorosan a másodpiacot, ami növeli az elszenvedett kiegyenlítő költségeket.

A volatilis kiegyenlítőpiacon való sikeres navigáláshoz fejlett prognosztikai eszközökre, 24/7 kereskedési kapacitásra és kockázatkezelési stratégiákra van szükség. A nagy energiacégek külön kereskedési csapatokat és algoritmusokat működtetnek, akik azonnal reagálnak az árváltozásokra, optimalizálják az erőművi kibocsátást vagy a vásárlást. Ezzel szemben egy kisebb szolgáltatónak/termelőnek gyakran nincs erőforrása ilyen profi rendszerre – lehet, hogy késve reagálnak egy váratlan eseményre, vagy nem is követik szorosan a másodpiacot, ami növeli az elszenvedett kiegyenlítő költségeket. Fixáras szerződések és ügyféligények: A kiskereskedelmi piacon a verseny sokszor arra készteti a vállalatokat, hogy fix díjú csomagokat kínáljanak az ügyfeleknek (legyen az lakossági vagy ipari). Ilyenkor a szolgáltató viseli a piaci árkockázatot. Ha az árak hirtelen megugranak, akkor a fix árakon a cég hatalmas veszteséget könyvelhet el. Ezt láttuk a Lumme 2021 végi 46 milliós bukójánál is, ahol a cég kénytelen volt sokkal drágábban vásárolni a villamos energiát, mint amennyiért az ügyfeleinek továbbadta. A nagyobb vállalatok jellemzően jobb fedezeti ügyletekkel rendelkeznek az ilyen helyzetekre, illetve könnyebben kibírják, ha ideiglenesen veszteséges egy adott szerződésportfólió. A kicsiknél azonban egy rosszul kezelt fixáras ajánlat gyorsan alááshatja a tőkéjüket.

A fenti tényezők miatt a volatilis piaci környezetben egyre több kisebb cég dönthet úgy, hogy

kilép a piacról, vagy egyesül egy nagyobbal, mielőtt súlyosabb bajba kerülne.



A piaci koncentráció növekedése tehát részben ennek a kockázatátrendeződésnek a következménye: a kockázatokat a nagyobb, tőkeerősebb szereplők viselik, míg a kisebbek kiszorulnak vagy niche területekre húzódnak vissza (pl. csak szigetüzemben működő energiaközösségek, saját fogyasztásra termelők stb.).

Magyarország sem ússza meg

A MAVIR legfrissebb, 2025 első negyedévre vonatkozó jelentése szerint Magyarországon is egyre nagyobb kihívást jelent a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartása. Összességében az ide első negyedév kiegyenlítőszabályozási energia igénybevétele 6 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest. A rendszerirány-arány 68 százalékban pozitív volt,

vagyis jellemzően többlet termelés keletkezett a hálózatban,

amit döntően lefelé szabályozással kellett korrigálni. Az átlagos negatív irányú szabályozási igény 90,1 MW volt, de ahogy arra a MAVIR is felhívta a figyelmet, továbbra is magas a 400 MW feletti kiegyenlítetlenségek előfordulása, darabszáma, mindkét irányra vonatkozóan - ilyenkor, a nagy szabályozási igény miatt a költségek hirtelen megugorhatnak.

Forrás: MAVIR

A felfelé szabályozás átlagára 139,41 Ft/kWh-ra csökkent, ami mai napi árfolyamon átváltva mintegy 352 euró/MWh-t jelent. Ezzel szemben a termelés csökkentésére irányuló (negatív irányú) szabályozási energia ára 14,28 Ft/kWh-ra nőtt, ami körülbelül 36 euró/MWh. Mindeközben augusztus 9-én este 18:45–19:00 közötti idősávban a magyar kiegyenlítő piacon az elszámolóár 820 535 HUF/MW-ig ugrott, ami nagyjából 2 072 EUR/MW-nak felel meg mai árfolyamon.

Érdemes hozzátenni, hogy a 820 ezer forintos kiegyenlítő piaci ár valójában nem egyetlen ajánlatot tükröz, hanem a MAVIR által az adott időszakban ténylegesen aktivált erőművek ajánlatainak mennyiséggel súlyozott átlagát (VWAP). A rendszerirányító a szabályozási ajánlatokat egy úgynevezett merit order listában rangsorolja, és a legolcsóbbtól indulva hívja be őket a szükséges mennyiségig. Ezért fordulhat elő, hogy bár a publikált elszámolóár 820 ezer Ft/MW volt adott negyedórában, egyes erőművek magasabb áron is behívásra kerültek, így a ténylegesen kifizetett vagy realizált bevétel egyes szereplők számára ennél is magasabb lehetett.

Forrás: ENTSO-E

Ez jól mutatja, hogy bár az átlagárak szintjén nem látunk kiugró értékeket az első negyedévben,

a tényleges piaci kockázatot nem az átlag, hanem a szélsőséges kilengések határozzák meg.

Egy-egy negyedórás időszakban – mint augusztus 9-én – akár több mint hússzorosára is ugorhat az ár az átlaghoz képest, ami óriási terhet róhat a kisebb piaci szereplőkre (is). Ez a volatilitás arra figyelmeztet, hogy a megújulókra épülő energiarendszereknek egyre inkább szükségük van rugalmas kiegyenlítő eszközökre – például akkumulátoros tárolókra, szabályozható fogyasztókra vagy gyorsan indítható erőművi kapacitásokra –, valamint pontosabb előrejelzésekre.

