Hatalmasat kaszált Németország a görögök megmentésén

A német KfW fejlesztési bank még 2010-ben nyújtott 15,2 milliárd eurónyi hitelt Görögországnak (a legelső mentőcsomag még tagállamok közötti hitelezéssel született meg, itt jött a képbe a KfW) és amelyen eddig 393 millió eurónyi kamateredményt ért el a bank

Az eurózóna jegybankjai összehangolt görög állampapír vásárlást hajtottak végre 2010-2012 között, amelynek keretében a Bundesbank által végrehajtott vásárlásokon 952 millió eurónyi eredmény keletkezett.

A Les Echos megjegyezte, hogy korábban az volt a megállapodás, hogy a kétoldalú hiteleken és a jegybanki államkötvény vásárlásokon az egyes tagállamok által elért nyereséget a görög jegybank számára jóváírják, hogy ezzel is segítsék a görögöket, de 2015-ben ezt a politikai alkut felmondták, amikor a mostani görög kormányfőt, Alexis Cipraszt megválasztották.

Ez egy enyhébb adósságkönnyítést jelent, amivel valójában nem kerülne hihetően csökkenő pályára a görög adósságráta.

A görög ügy tehát továbbra sincs megoldva, az UniCredit és a Commerzbank közelmúltbeli elemzései is azt mutatják, hogy a görög adósságpályát a mostani enyhe könnyítések mellett sem tudták fenntarthatóvá tenni, így tehát majd a német választások után kell valamit kezdeni ezzel az üggyel.

2015 óta is sok csata zajlott le a görög kormány és a nemzetközi hitelezők (trojka) között, ami oda vezetett, hogy az utóbbi egy évben már a trojka képviselői között is megosztottság alakult ki (elsősorban az IMF és az EU között). Ennek oka főként az volt, hogymert szerinte a most futó 3 éves uniós hitelprogram túlságosan magas, 3,5%-os GDP-arányos elsődleges egyenleg többlet célt írt elő, ami megfojtja a gazdasági növekedést. Egyrészt tehát a tartós költségvetési megszorítások mértékét vitatja az IMF, másrészt felvetette a görög adósság tőkerészének csökkentését is ahhoz, hogy az adósságpálya fenntartható maradhasson.Mivel a görög államadósság több, mint fele a nemzetközi hitelezők kezében van, így egy ilyenEmiatt ragaszkodott végig például a német pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble ahhoz, hogy ilyen tőkecsökkentésen keresztüli adósságkönnyítés ne következzen be, csak a görögöknek adott hitelek kamatait faragják még lejjebb és nyújtsák meg még jobban a futamidejüket.Egy ilyen enyhébb adósságkönnyítésről született most júniusban megállapodás, illetve sikerült lezárni a görög hitelprogram második felülvizsgálatát és így az eurózóna pénzügyminiszterei rábólintottak a görögöknek esedékes újabb nagy hitelrészletre (8,5 millárd euró), amelyből múlt hónapban meg is kaptak rögtön 7,7 milliárdot.Mivel a 2015-2018 közötti most futó hároméves görög hitelprogram főbb makrogazdasági paraméterein végül nem módosítottak a felek, így a német pénzügyminiszternek nem is kellett azt benyújtania elfogadásra a Bundestag elé (ezt egyébként mindenképpen el is akarta kerülni Wolfgang Schäuble, mert egy lazító jellegű görög hitelfeltételi programot igencsak nehéz lett volna elfogadtatnia a parlamenttel a szeptemberi német választások előtt).

Mivel azonban most sikerült az európai hitelezőknek elérnie, hogy az IMF névleg maradjon benne a most futó harmadik görög mentőprogramban (pénzt nem folyósít az IMF, csak felügyeli a folyamatokat), ezért lehet, hogy az Európai Központi Bank egyelőre fenntarthatónak ítéli meg a görög adósságpályát és ígyEz jó "hátszelet" adna a görög hatóságoknak ahhoz, hogy 3 év után először, rövidesen, kijöjjenek a kötvénypiacra, azaz többéves futamidejű adósságpapírt bocsássanak ki egy leszorított hozamkörnyezet és azért lassacskán beinduló gazdasági növekedés mellett. Szerdán egyébként piaci értesülések szerintazzal, hogy kezdjék el előkészíteni egy 5 éves futamidejű görög kötvény kibocsátását.