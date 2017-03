2025-ig az összes budapesti kórház megújulhat

Ezek közül azok, amelyek közvetlenül részt vesznek a sürgősségi ellátásban, már idén hozzájuthatnak ahhoz az összesen 40 milliárd forint forráshoz, amelyet a kormány még tavaly jóváhagyott, illetve ahhoz a 11 milliárdhoz, amit uniós forrásból biztosítanak számukra épületenergetikai fejlesztésekre.

Cserháti Péter tájékoztatása szerint, ha minden zökkenőmentesen zajlik, a nagy beruházások 2022-re fejeződhetnek be, a főváros teljes kórházi struktúrája pedig 2025-re újulhatna meg.

Március 31-ig kell a kormány elé terjesztenie az Emberi Erőforrások Minisztériumának a fővárosi kórházak részletes fejlesztési tervét, és az anyag el is készült - tudta meg a kormányközeli lap.Cserháti Péter, az Egészséges Budapest Program (EBP) miniszteri biztosa elmondta: a javaslatotegy másik nagy projekttel,, az egyetemi klinikáknak ugyanis a kutatási, oktatási feladatok mellett a jövőben is jelentős szerepet kell vállalniuk a budapestiek ellátásában. Mindkettőhöz a jelenleginél lényegesen nívósabb környezetre van szükség, így remélhető az is, hogy még több külföldi orvostanhallgató választja Magyarországot. A kormánynak ezért- mondta Cserháti Péter.Az előterjesztés alapján aegy 1058 ágyas modern. Ide költöztetnék a Kútvölgyi úti klinikai tömb összes osztályát, a két gyermekklinikát a Tűzoltó, illetve a Bókay utcából, az egyik női klinikát, valamint a nagy traumatológiát és az idegsebészetet a Szent János Kórházból.Észak-Budán egyelőre nem alakítanak ki centrumkórházat, augyanakkor egy átfogó korszerűsítést követően 550 ágyas gyógyintézmény jönne létre, amely megfelelően el tudná látni a közép-budai régió lakosságát. A szomszédos Szent János Kórházból ide telepítenék át a kisebbik traumatológiai osztályt, a szülészet-nőgyógyászatot, a koraszülött- és a gyermekosztályt, a neurológiát és a kisebb manuális szakmákat.a jövőben krónikus és rehabilitációs ellátás folyna 300 ágyon, az erre alkalmas pavilonépületek felújítását követően. A szakrendelések ugyancsak a Kútvölgyi útra, önálló épületbe költöznének, ami már csak azért is kívánatos, mert a kerületi járóbetegeket jelenleg nem csak egy épületben, gyakran egy folyosón is látják el a kórház fekvőbetegeivel, ami főként járványidőszakban messze nem ideális - mondja Cserháti Péter.Észak-Pesten alesz a "szuperkórház". A tervek szerint itt is új tömb, illetve épületszárny létesül, ide költöztetik majd a Podmaniczky utcából az egykori MÁV-kórház osztályait, és több új egység között infektológiát is kialakítanak, nagyjából megduplázva a jelenleg csaknem 600 ágyas kapacitást. Erre szükség is van, a kórház ugyanis nemcsak a régió és a hozzá tartozó agglomeráció lakosságát látja el, hanem körülbelül 0,8-1 millió speciális igényjogosultat is (katonát, rendőrt, pénzügyőrt, vasutast, a katasztrófavédelemnél, a büntetés-végrehajtásnál, a polgári titkosszolgálatoknál dolgozót, védett személyt, állami vezetőt és hozzátartozóikat) az ország teljes területéről.A dél-pesti centrumkórház gerincét egy, aadja, amelyet az Egyesített Szent István-Szent László Kórház területén húznának fel. Ez, valamint a kórház felújítandó épületei és az Országos Kardiológiai Intézet együttesen biztosíthatja a régióban élők sürgősségi ellátásának legmagasabb szintű bázisát. Dél-Pesten ezzel együtt egy országos intézeti campus is létrejönne, kardiológiai, infektológiai, hematológiai és traumatológiai, valamint az Üllői út másik oldalán, a Heim Pál Kórházból kialakítandó gyermekgyógyászati intézettel. Aegy gyermeksürgősségi centrum és gyermekpszichiátria is létesül, és mivel ez utóbbi ellátás az egész fővárosban jelentős fejlesztésre szorul, a másik két centrumhoz illesztve is önálló gyermekpszichiátriát hoznának létre - közölte a miniszteri biztos, hozzátéve: mindhárom helyszínen nővérszállót is terveznek.Az előterjesztés a három szuperkórház beruházásának részletei mellett a hozzájuk csatlakozó, úgynevezettfejlesztési tervét is tartalmazza.Mint Cserháti Péter elmondta, az évtizedek óta elmaradt amortizáció pótlás miatt a pénz nagy részétkellene fordítani.Ha a nagy centrumok építése még nem is kezdődik meg jövőre, az engedélyeztetés már befejeződhet. Erre, valamint a szükséges előkészítő (bontási, költöztetési) munkálatokra, illetve a társkórházak további fejlesztésére összességébenA Haller úton és Honvédkórházban is, hosszabb távon pedig tíz telephelyet ürítenének ki, többek között a volt MÁV-kórházat a Podmaniczky utcában, a László-kórház jelentős részét vagy például aegyik telephelyét.A tervek szerint ez utóbbi kórház megkapná a traumatológiai intézet kiköltözését követően felújítandó Fiumei úti ingatlant, és a sürgősségi ellátást nem végző, de sok esetben országos feladatokat ellátó kórházakkal - például az országos reumatológiai, tüdőgyógyászati vagy a visegrádi, a nagykőrösi és a törökbálinti rehabilitációs intézettel - együtt a program második ütemében juthatna felújítási forráshoz. Az erre vonatkozó terveket a tavalyi kormányhatározat szerint június 30-ig kell benyújtani.Ugyanerre a határidőre kell javaslatot tenni, illetve a projekt hosszú távú fenntarthatóságáról, amelyben komoly szerepe lehet az egészségturizmusnak.Az átfogó rekonstrukciók és építkezések nyomán - a vidékiekhez hasonlóan - végre a budapestiek, a térségben élők, sőt a speciális ellátásra nagy számban a fővárosba járó vidékiek is 21. századi körülmények között gyógyulhatnak. Ennél is fontosabb azonban, hogy a társkórházakkal együttműködő három kórházi centrum mindegyikében minden adott lesz a teljes körű, folyamatos és legmagasabb szintű 24 órás ellátáshoz, így ezek egyikéből sem lehet majd a jövőben beteget elküldeni.