Elbukhatja Magyarország a kvótapert!

Miről van szó pontosan?

semmisítse meg a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozatot, és kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Bár Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság és Románia a Tanácsban e határozat elfogadása ellen szavazott, a minősített többség mégis összejött, így a határozat értelmében Magyarországnak be kellene fogadnia 1294 menekültet. Éppen ezt a kötelező elosztási mechanizmust támadta meg először 2015 végén Szlovákia, majd ehhez csatlakozott Magyarország és Lengyelország.

[h]a egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

A most kihirdetett főtanácsnoki indítvány azt jelenti, hogy a főtanácsnok úgy ítéli meg: a tanácsi határozatban rögzített "mechanizmus hatékonyan és arányosan hozzájárul ahhoz, hogy Görögország és Olaszország kezelhesse a 2015-ös migrációs válság következményeit".

A döntés indoklásának főbb pontjai

a megtámadott határozatot egyes tagállamok (közöttük Magyarország és Szlovákia) részlegesen vagy teljes mértékben nem hajtják végre, ami ellentétes a szolidaritással és a terhek igazságos megosztásával kapcsolatos azon kötelezettséggel, amely a tagállamokra a menekültügyi politika területén vonatkozik."

A keresetlevelet először a Szlovák Köztársaság nyújtotta be 2015. december 2-án (majd másnap csatlakozott a perhez Magyarország, később pedig Lengyelország), amelyben azt kérte a Bíróságtól, hogyAz említett tanácsi határozat a migrációs válságra válaszul született 2015. szeptemberében, amely azt rögzítette, hogy a migránsok tömeges beáramlásának kezeléséhez segítséget nyújt Olaszországnak és Görögországnak.egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyt helyezzenek át a két tagállamból az EU többi tagállamába egy kvóta alapján.A megtámadott határozatot az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdése alapján fogadták el, amely úgy rendelkezik, hogyés egyrészt annak a bizonyítására irányuló indokokra hivatkozik, hogy a határozat elfogadása olyan hibákon alapul, amelyek eljárási jellegűek vagy nem megfelelő jogalap megválasztásához kapcsolódnak, másrészt pedig arra hivatkozik, hogy a határozat nem alkalmas a migrációs válságra való reagálásra és e tekintetben nem is szükséges."Az egyik oldalon Lengyelország lépett be a perbe, hogy Szlovákiát és Magyarországot támogassa, míg a másik oldalon Belgium, Németország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Svédország és a Bizottság az Európai Unió Tanácsának támogatása végett avatkozott be.Azért erről a két országról van szó, mert az első hullámban ebbe a két országba áramlott a legtöbb menekült, majd Görögország felől érkezett a Balkánon át Magyarország területére több tízezer ember.A ma közzétett főtanácsnoki indítvány alapján kezdi meg a Bíróság a tanácskozást az ügyről ésA főtanácsnok hangsúlyozza, hogy a megtámadott határozatot a tartalmára tekintettelés "a megtámadott határozat elfogadásaA főtanácsnok álláspontja szerin az EUMSZ 78. cikk (3) bekezdése "felhatalmazást biztosít olyan intézkedések elfogadására, amelyek az egyértelműen azonosított szükséghelyzetre való reagálás érdekében a menekültügyi tárgyú jogalkotási aktusoktól ideiglenesen és konkrét pontokban eltérnek. A főtanácsnok azt is hangsúlyozza, hogyEzen túlmenően a főtanácsnok megállapítja, hogy ezek a pontos és ideiglenes eltérések nem azonosíthatók a menekültügyi uniós jogalkotási aktusokban szereplő érdemi szabályok tartós módosításával".Mivel főtanácsnok szerintelfogadására nem vonatkoznak a nemzeti parlamentek részvételével összefüggő követelmények (ezek a követelmények ugyanis csak a jogalkotási aktusokra alkalmazandók)."Az is lényeges, hogy a főtanácsnok szerintés "a főtanácsnok álláspontja szerint a megtámadott határozat automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy könnyítsenek a 2015 nyarán bekövetkezett migrációs válságot követően a görög és olasz menekültügyi rendszerekre nehezedő jelentős nyomáson, és ezért alkalmas az általa követett célkitűzés elérésére."Lényeges: a főtanácsnok hangsúlyozza, hogy a tanácsi határozat nem megfelelő hatékonyságát "olyan tényezők összessége magyarázza, amelyek között szerepel az, hogyA főtanácsnok a fentiek alapján összességében leszögezi:így az ilyen intézkedés nem tekinthető úgy, hogy az nyilvánvalóan meghaladja azt, ami a migrációs válságra való hatékony válasz adásához szükséges."