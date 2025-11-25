Döntő választás előtt áll Európa: ezen múlik, hogy autógyártó nagyhatalom marad-e

Az európai autóipari klíma- és iparpolitika egyik, ha nem a legfontosabb eleme a személyautókra és kisteherautókra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési rendelet. Az Európai Unió autóipara jó úton halad az elektromos járművekre való átállás, illetve a 2025-27-es időszakra vonatkozó kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, de az is kiderül az új adatokból, hogy a kibocsátáscsökkentési követelmény enyhítését követően a gyártók lassítottak modellpalettájuk villamosításán, és nőtt az elektromos modellek felára. Az akkumulátoros elektromos jármű technológia terén betöltött vezető szerep elengedhetetlen az európai ipar globális versenyképességéhez, de a 2030-35-ös CO2-kibocsátási célértékek esetleges felvizezése minden elektromobilitásba történő beruházást és erőfeszítést ellehetetlenítene itt, míg Kína tovább növelné előnyét egy új jelentés szerint.

A Transport & Environment (T&E) jelentése szerint a 2025 első félévéből származó adatok alapján megállapítható, hogy:

Mindegyik európai autógyártó megfelelő pályán van a 2025-27-es emissziós célok teljesítéséhez , köszönhetően az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítései növekedésének. Az idei I-VII. hónapban Európában eladott új autók 16,6% volt elektromos, ami a következő hároméves időszakban 25%-ra emelkedhet.

, köszönhetően az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítései növekedésének. Az idei I-VII. hónapban Európában eladott új autók 16,6% volt elektromos, ami a következő hároméves időszakban 25%-ra emelkedhet. Azonban a 2025-ös célhoz kapcsolódó szabályozás idén tavaszi enyhítése (melynek értelmében a teljesítményértékelés mostantól nem évente, hanem a hároméves időszak átlaga alapján történik, miközben a kibocsátáscsökkentési célok változatlanok maradnak) haladékot adott a gyártóknak. Ennek következtében l assítottak modellpalettájuk villamosításán , így az adott időszakban mintegy 2 millió darabbal kevesebb elektromos járművet gyárthatnak az eredeti forgatókönyvhöz képest.

, így az adott időszakban mintegy 2 millió darabbal kevesebb elektromos járművet gyárthatnak az eredeti forgatókönyvhöz képest. Az elemzés szerint, amint a CO2-kibocsátási célértékek enyhültek , az európai autógyártók növelték az akkumulátoros elektromos járművek árprémiumait.

, az európai autógyártók növelték az akkumulátoros elektromos járművek árprémiumait. Annak ellenére, hogy az itteni autógyártók igyekeznek lassítani az elektromos járművek piacának növekedését, az akkumulátorok folytatódó strukturális árcsökkenése továbbra is ösztönözni fogja az elektromos járművekre való átállást . A T&E várakozásai szerint a 2025-2027-es időszakban az elektromos járművek akkumulátorainak ára várhatóan nagyobbat esik majd, mint az elmúlt három évben.

. A T&E várakozásai szerint a 2025-2027-es időszakban az elektromos járművek akkumulátorainak ára várhatóan nagyobbat esik majd, mint az elmúlt három évben. Az e-töltők penetrációja a villanyautók terjedésével összhangban növekszik. Az összes uniós ország túlteljesítette a töltőpontok számára vonatkozó 2025-ös célszámot, és a töltőinfrastruktúra már az EU fő autópálya-hálózatának közel 80%-át lefedi.

Az összes uniós ország túlteljesítette a töltőpontok számára vonatkozó 2025-ös célszámot, és a töltőinfrastruktúra már az EU fő autópálya-hálózatának közel 80%-át lefedi. Amíg az EU-ban tart a vita a belsőégésű motorral felszerelt új járművek értékesítésének 2035-ös betiltásáról, addig világszerte gyorsan nő a villanyautók piaci részaránya, Európa pedig vesztésre áll a globális elektromobilitási versenyben.

Az elemzés szerint Európa most döntő választás előtt áll: vagy vezető szerepet tölt be a globális villanyautó-versenyben, és magabiztosan belép az elektromos korszakba, vagy kockáztatja, hogy a fosszilis tüzelőanyagok korszakában ragad.

E szerint

a 2030-35-ös CO2-kibocsátási célértékek esetleges felvizezése minden elektromobilitásba történő beruházást és erőfeszítést ellehetetlenítene, míg Kína tovább növelné előnyét.

A jelentésből kiderül továbbá, hogy a kedvezőtlen jelek ellenére 2025 első hét hónapjában 38%-kal több új elektromos járművet regisztráltak Európában, mint az előző év hasonló időszakában. Az idei január-júliusi időszakban Európában értékesített új autók 16,6% volt teljesen elektromos modell, míg egy évvel korábben ez az arány még csak 13,2% volt.

Az európai autógyártók elektromosautó-értékesítései is emelkednek, az EU egy villanyautó-boom kellős közepén van. Az elektromos járművek piaci részesedése 2025-ben elérheti a 18%-ot, 2025 és 2027 között a 25%-ot, majd 2030-ra meghaladhatja az 55%-ot.

Amint az EU-ban hatályba lépett az új, autógyártók szempontjából megengedőbb szabályozás, emelkedett az elektromos modellek hagyományos meghajtású társaikkal szembeni felárai.

A Bloomberg szerint

a villanyautók átlagos árprémiuma a 2024-es 40%-ról 2025 elejére 30%-ra esett, majd júniustól ismét 40%-ra nőtt.

Az alacsonyabb akkumulátoráraknak köszönhetően az autógyártók új, "megfizethető" modelleket dobnak piacra, amelyek induló ára 25 000 euró alatt van. A megfizethető elektromos modellek eladásai 2025-ben várhatóan megduplázódnak 2024-hez képest, és a 2019–2022-es időszak óta először a megfizethető és közepes árú modellek tehetik ki az értékesítések közel felét. 2025 végén 9 megfizethető modell lesz elérhető az európai autópiacon, ami 2027 végére legalább 19-re emelkedhet; ezek több mint kétharmada várhatóan Európában készül majd.

Az akkumulátorárak várhatóan továbbra is gyorsan csökkennek Európában: miután 2022 és 2025 között 27%-kal mérséklődtek, 2025 és 2027 között további 28%-kal, 2025 és 2030 között pedig 46%-kal eshetnek, ami az elektromos járművek további árcsökkenését vonhatja maga után. Az áresést a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok térnyerése is támogatja. Ezek részaránya 2030-ig 50%-ra nőhet Európában, miután Kínában már idén eléri a 67%-ot.

Az elektromos járművek európai terjedését a töltőhálózat bővülése is elősegíti. A nyilvános töltők száma 2025-ben elérheti az 1,1 milliót, ami ötszöröse a 2020-as értéknek, 2030-ig pedig további 90%-kal 2,1 millióra emelkedhet a ChargeUp Europe előrejelzése szerint.

Már minden uniós tagállam teljesítette a vonatkozó szabályozás (AFIR rendelet) által 2025-re meghatározott e-töltő-telepítési célokat (a 2025 első felében telepített töltőpontok száma alapján). Az EU egészét tekintve az AFIR célkitűzés 174%-kal teljesült túl, és a 27 EU-ország közül 22-ben legalább kétszer annyi töltőteljesítmény van, mint amennyit a rendelet előír. Az EU fő autópálya-hálózatának e-töltőkkel való lefedettsége a legtöbb tagállamban a céloknak megfelelően halad. A nyugati és északi országok többségében az EU transzeurópai közlekedési hálózatának (TEN-T) e-töltőkkel való lefedettsége már megfelel a 2025-ös célnak, és bár a keleti országoknak még akadnak hiányosságai, de ezek rendelkeznek a leggyorsabban bővülő töltő-infrastruktúrával.

A legfontosabb uniós sztrádák 77%-án már ultragyors töltők érhetőek el.

Közben azonban a feltörekvő piacokon gyorsan terjednek a villanyautók, és az elmúlt időszakban e szempontból több ország utolérte az EU-t, amely így teret veszít a globális elektromobilizációs versenyben.

Pedig az akkumulátoros elektromos jármű technológia terén betöltött vezető szerep elengedhetetlen az európai ipar globális versenyképességéhez

- hangsúlyozza a jelentés.

Az európai autógyártók globális lehetőségei nagyrészt a gyorsan növekvő elektromos járműpiachoz kötődnek. Mivel az amerikai piac jelentős része bezárul az EU-ból érkező import előtt a 2,5%-ról 15%-osra emelt vámok miatt, a legkönnyebben elérhető lehetőségek most Ázsiában, Dél-Amerikában és Afrikában rejlenek – vagyis ott, ahol az akkumulátoros elektromos járművek piaca a leggyorsabban növekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images