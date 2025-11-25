Döntő választás előtt áll Európa: ezen múlik, hogy autógyártó nagyhatalom marad-e

A Transport & Environment (T&E) jelentése szerint a 2025 első félévéből származó adatok alapján megállapítható, hogy:
- Mindegyik európai autógyártó megfelelő pályán van a 2025-27-es emissziós célok teljesítéséhez, köszönhetően az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítései növekedésének. Az idei I-VII. hónapban Európában eladott új autók 16,6% volt elektromos, ami a következő hároméves időszakban 25%-ra emelkedhet.
- Azonban a 2025-ös célhoz kapcsolódó szabályozás idén tavaszi enyhítése (melynek értelmében a teljesítményértékelés mostantól nem évente, hanem a hároméves időszak átlaga alapján történik, miközben a kibocsátáscsökkentési célok változatlanok maradnak) haladékot adott a gyártóknak. Ennek következtében lassítottak modellpalettájuk villamosításán, így az adott időszakban mintegy 2 millió darabbal kevesebb elektromos járművet gyárthatnak az eredeti forgatókönyvhöz képest.
- Az elemzés szerint, amint a CO2-kibocsátási célértékek enyhültek, az európai autógyártók növelték az akkumulátoros elektromos járművek árprémiumait.
- Annak ellenére, hogy az itteni autógyártók igyekeznek lassítani az elektromos járművek piacának növekedését, az akkumulátorok folytatódó strukturális árcsökkenése továbbra is ösztönözni fogja az elektromos járművekre való átállást. A T&E várakozásai szerint a 2025-2027-es időszakban az elektromos járművek akkumulátorainak ára várhatóan nagyobbat esik majd, mint az elmúlt három évben.
- Az e-töltők penetrációja a villanyautók terjedésével összhangban növekszik. Az összes uniós ország túlteljesítette a töltőpontok számára vonatkozó 2025-ös célszámot, és a töltőinfrastruktúra már az EU fő autópálya-hálózatának közel 80%-át lefedi.
- Amíg az EU-ban tart a vita a belsőégésű motorral felszerelt új járművek értékesítésének 2035-ös betiltásáról, addig világszerte gyorsan nő a villanyautók piaci részaránya, Európa pedig vesztésre áll a globális elektromobilitási versenyben.
Az elemzés szerint Európa most döntő választás előtt áll: vagy vezető szerepet tölt be a globális villanyautó-versenyben, és magabiztosan belép az elektromos korszakba, vagy kockáztatja, hogy a fosszilis tüzelőanyagok korszakában ragad.
E szerint
a 2030-35-ös CO2-kibocsátási célértékek esetleges felvizezése minden elektromobilitásba történő beruházást és erőfeszítést ellehetetlenítene, míg Kína tovább növelné előnyét.
A jelentésből kiderül továbbá, hogy a kedvezőtlen jelek ellenére 2025 első hét hónapjában 38%-kal több új elektromos járművet regisztráltak Európában, mint az előző év hasonló időszakában. Az idei január-júliusi időszakban Európában értékesített új autók 16,6% volt teljesen elektromos modell, míg egy évvel korábben ez az arány még csak 13,2% volt.
Az európai autógyártók elektromosautó-értékesítései is emelkednek, az EU egy villanyautó-boom kellős közepén van. Az elektromos járművek piaci részesedése 2025-ben elérheti a 18%-ot, 2025 és 2027 között a 25%-ot, majd 2030-ra meghaladhatja az 55%-ot.
Amint az EU-ban hatályba lépett az új, autógyártók szempontjából megengedőbb szabályozás, emelkedett az elektromos modellek hagyományos meghajtású társaikkal szembeni felárai.
A Bloomberg szerint
a villanyautók átlagos árprémiuma a 2024-es 40%-ról 2025 elejére 30%-ra esett, majd júniustól ismét 40%-ra nőtt.
Az alacsonyabb akkumulátoráraknak köszönhetően az autógyártók új, "megfizethető" modelleket dobnak piacra, amelyek induló ára 25 000 euró alatt van. A megfizethető elektromos modellek eladásai 2025-ben várhatóan megduplázódnak 2024-hez képest, és a 2019–2022-es időszak óta először a megfizethető és közepes árú modellek tehetik ki az értékesítések közel felét. 2025 végén 9 megfizethető modell lesz elérhető az európai autópiacon, ami 2027 végére legalább 19-re emelkedhet; ezek több mint kétharmada várhatóan Európában készül majd.
Az akkumulátorárak várhatóan továbbra is gyorsan csökkennek Európában: miután 2022 és 2025 között 27%-kal mérséklődtek, 2025 és 2027 között további 28%-kal, 2025 és 2030 között pedig 46%-kal eshetnek, ami az elektromos járművek további árcsökkenését vonhatja maga után. Az áresést a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok térnyerése is támogatja. Ezek részaránya 2030-ig 50%-ra nőhet Európában, miután Kínában már idén eléri a 67%-ot.
Az elektromos járművek európai terjedését a töltőhálózat bővülése is elősegíti. A nyilvános töltők száma 2025-ben elérheti az 1,1 milliót, ami ötszöröse a 2020-as értéknek, 2030-ig pedig további 90%-kal 2,1 millióra emelkedhet a ChargeUp Europe előrejelzése szerint.
Már minden uniós tagállam teljesítette a vonatkozó szabályozás (AFIR rendelet) által 2025-re meghatározott e-töltő-telepítési célokat (a 2025 első felében telepített töltőpontok száma alapján). Az EU egészét tekintve az AFIR célkitűzés 174%-kal teljesült túl, és a 27 EU-ország közül 22-ben legalább kétszer annyi töltőteljesítmény van, mint amennyit a rendelet előír. Az EU fő autópálya-hálózatának e-töltőkkel való lefedettsége a legtöbb tagállamban a céloknak megfelelően halad. A nyugati és északi országok többségében az EU transzeurópai közlekedési hálózatának (TEN-T) e-töltőkkel való lefedettsége már megfelel a 2025-ös célnak, és bár a keleti országoknak még akadnak hiányosságai, de ezek rendelkeznek a leggyorsabban bővülő töltő-infrastruktúrával.
A legfontosabb uniós sztrádák 77%-án már ultragyors töltők érhetőek el.
Közben azonban a feltörekvő piacokon gyorsan terjednek a villanyautók, és az elmúlt időszakban e szempontból több ország utolérte az EU-t, amely így teret veszít a globális elektromobilizációs versenyben.
Pedig az akkumulátoros elektromos jármű technológia terén betöltött vezető szerep elengedhetetlen az európai ipar globális versenyképességéhez
- hangsúlyozza a jelentés.
Az európai autógyártók globális lehetőségei nagyrészt a gyorsan növekvő elektromos járműpiachoz kötődnek. Mivel az amerikai piac jelentős része bezárul az EU-ból érkező import előtt a 2,5%-ról 15%-osra emelt vámok miatt, a legkönnyebben elérhető lehetőségek most Ázsiában, Dél-Amerikában és Afrikában rejlenek – vagyis ott, ahol az akkumulátoros elektromos járművek piaca a leggyorsabban növekszik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
